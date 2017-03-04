مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت سامانه بارشی در غرب و شمال غرب کشور خبر داد و اعلام کرد: در سواحل شمالی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز و به شکل خفیف‌تری مناطق مرکزی کشور بارندگی خواهیم داشت.

احد وظیفه افزود: این سامانه بارشی به تدریج به شمال و شمال شرق کشور می‌رود و از فردا بر شدت بارش‌ها افزوده خواهد شد و دمای هوا کاهش می‌یابد اما از اواخر وقت روز دوشنبه این سامانه کشور را ترک خواهد کرد.

به گفته وی شدت بارش‌ها در استان های گیلان و مازندران و بخش هایی از استان اردبیل و شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان خواهد بود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با توجه به افزایش وزش باد پیش‌بینی کرد که آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان طی سه روز آینده مواج باشد.

وظیفه در پایان آسمان تهران را نیز ابری پیش‌بینی کرد و گفت: در این مدت در تهران شاهد افزایش ابر و وزش باد همچنین رگبار و رعد خواهد بود و بیشترین دمای پایتخت نیز امروز ۱۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.