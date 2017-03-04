به گزارش خبرنگار مهر٬ اصغر جهانگیر پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان های خراسان جنوبی در بیرجند بیان کرد: میانگین پرونده های مواد مخدر در کشور ۴۳ درصد آمار جمعیت کیفری است.

وی با بیان اینکه میانگین پرونده های مواد مخدر در خراسان جنوبی ۷۳ درصد است٬ افزود: میانگین پرونده های مواد مخدر در خراسان جنوبی ۳۰ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

جهانگیر ادامه داد: در طول پنج سال گذشته٬ جمعیت زندانیان مواد مخدر در خراسان جنوبی ۲۴ درصد کاهش داشته اما نیازمند توجه است.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیان کرد: متاسفانه امروز در زندان های کشور، بیش از هزار نفر به دلیل قاچاق کالا و ارز زندانی هستند.

۱۰۰ هزار زندانی کشور در زمینه قاچاق مواد مخدر هستند

جهانگیر با بیان اینکه ۱۰۰ هزار زندانی کشور در زمینه قاچاق مواد مخدر هستند، افزود: این امر باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: امروزه در عصری به سر می بریم که پر از نا آرامی بوده و جریان های مخرب زیادی نیز بر جامعه اثر می گذارد.

جهانگیر با بیان اینکه یکی از این آثار ها جرایان های اقتصادی است، افزود: قاچاق کالا و ارز، کلاه برداری شبکه های اجتماعی، تحریم های ظالمانه اقتصادی توسط بیگانه و بسیاری از عوامل دیگر باعث به وجود اوردن مشکلات اقتصادی برای کشورهای شده است.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، عدم متوازن توسعه بخش های کشور را یکی از مشکلات پیش رو دانست و گفت: این امر باعث شده برخی مناطق از توسعه کمتری برخوردار بوده و زمینه آسیب اجتماعی در آن ها نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی نیز استانی کم توسعه است، افزود: بر اساس آخرین رتبه بندی شاخص توسعه استان ها در سال ۹۰، خراسان جنوبی رتبه ۲۲ را داشته است.

جهانگیر ادامه داد: عدم توسعه و توازن مناطق، عدم برخورداری از موهبت های نظام در خراسان جنوبی باعث عقب ماندگی، و وقوع جرم و مشکلات متعددی در استان می شود.

۱۵۰ هزار زندانی متاهل هستند

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیان کرد: زندانی شدن سرپرست خانواده به مراتب مشکلاتی را برای خانواده ها به دنبال دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ هزار زندانی در زندان های کشور متاهل هستند، افزود: از این تعداد، ۱۱۰ هزار نفر دارای فرزند هستند.

جهانگیر ادامه داد: یکی از وظایف اصلی سازمان زندان ها و دستگاه های متولی، حمایت از خانواده های زندانی است.

وی با اشاره موثر در زندانی شدن برخی افراد بیان کرد: بیکاری و عدم اشتغال یکی از دلایل مهم پیدایش آسیب های اجتماعی است.

جهانگیر ادامه داد: بر اساس آخرین آمارها، خراسان جنوبی مددجویان کمیته امدام امام (ره) در خراستان جنوبی دو برابر میانگین کشوری بوده و این امر نشان دهنده فقر این استان است.

وی با بیان اینکه یک چهارم جمعیت زندانیان، زندانی های متهم را تشکیل می دهند، افزود: باید زندانی های متهم به سرعت سامان دهی شوند.

جهانگیری مواد مخدر را عاملی مهمی در دستگیری افراد و زندانی شدن آن ها دانست و افزود: در حال حاضر هفت هزار زندانی در کشور، کسانی بوده اند که با داشتن کمتر از یک گرم مواد مخدر دستگیر شده اند.

مشکلات زندانیان مورد بررسی قرار گیرد

رئیس دفتر بازرسی قوه قضاییه، جریان های فرهنگی را از دیگر عوامل دستگیری زندانیان دانست و افزود: امروزه بسیاری از محیط ها دستخوش تغییرات فرهنگی شده است.

وی با بیان اینکه خطر در دل خانه های رخنه کرده است، اظهار کرد: هر جا فعالیت های فرهنگی بیشتری انجام شده و توجه ویژه ای به انجام فرایض الهی شده است، آمار جرم ها کاهش داشته است.

جهانگیر ادامه داد: ۷۸ درصد از کسانی که وارد زندان می شوند، اهل انجام فرایض نبوده اند، گفت: این امر نشان می دهند که مسولان فرهنگی باید اقدامات بیشتری در جامعه انجام دهند.

وی با بیان اینکه باید مشکلات زندانیان تک به تک مورد بررسی قرار گیرد، گفت: هیچ زندانی نباید بلاتکلیف بماند.