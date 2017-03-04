یک هزار و ۷۰۰ هکتار از مراتع استان مرکزی طی سال جاری طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف یوسفی پیش از ظهر شنبه و در آستانه فرا رسیدن هفته منابع طبیعی در نشست با خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: طی یازده ماه امسال، ۱۷۰۹ هکتار از عرصه های طبیعی استان مرکزی در آتش سوزی از بین رفت.

وی افزود: بیشترین آتش سوزی مرتعی به ترتیب در شهرستان های شازند، اراک، خنداب و خمین اتفاق افتاده و در سه شهرستان محلات، زرندیه و فراهان هم هیچ آتش سوزی مرتعی ثبت نشده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در مورد تثبیت سند مالکیت اراضی ملی هم بیان کرد: با مشارکت اداره کل ثبت اسناد استان، برای ۲۵هزار هکتار از اراضی ملی به نام دولت سند مالکیت صادر شده که ۹۴ درصد از اراضی دولتی در استان مرکزی صاحب سند شده است.

وی ادامه داد: بیشترین سند مالکیت در ساوه به میزان ۱۴هزار هکتار و زرندیه هم یازده هزار هکتار صادر شده است.

یوسفی خاطر نشان کرد: کل اراضی استان دو میلیون و ۱۱۴هزار هکتار اراضی ملی و موات است که تاکنون برای یک میلیون و ۹۲۵ هزار هکتار از اراضی ملی استان، سند مالکیت صادر شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: در عرصه های دامی تاکنون برای یک میلیون و هشتصد هکتار از عرصه های منطقه پروانه چرای دام برای بهره برداران صادر شده و در این ارتباط ۳۸هزار و ۱۷۴ نفر بهره بردار صاحب حق، در عرصه های منابع مرتعی پروانه چرا دارند.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه ظرفیت مجاز مراتع استان، ۴۶۴هزار و ۱۷۹ راس دام است، بنابراین بیش از سه برابر ظرفیت موجود بهره برداری صورت می گیرد.

یوسفی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون ۴۲۵فقره پرونده تخلف در حوزه تخریب و تصرف در عرصه های ملی در استان مرکزی به دادگاه ارجاع شده که هشت هزار و ۵۴۴ هکتار از عرصه های ملی استان را در بر می گیرد و در این ارتباط برای ۱۸۰ فقره رای قطعی و نهایی صادر شده است.

وی اضافه کرد: همچنین برای دو هزار و ۳۳۱هکتار از اراضی ملی تحت تصرف، پرونده تشکیل شده و به بیت المال بازگشته است.

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به اینکه هفته منابع طبیعی از پانزدهم اسفندماه هر سال آغاز و تا بیست و یکم ادامه دارد، افزود: شعار امسال «همه همیار طبیعت باشیم» در نظر گرفته شده و در این هفته یکصد برنامه توسط منابع طبیعی در استان مرکزی اجرا می شود.

یوسفی بهره برداری از ده پروژه آبخیزداری را از جمله برنامه های این هفته در سال جاری عنوان کرد و گفت: برای اجرای این پروژه های آبخیزداری ۹۲۸میلیون تومان هزینه شده و یک هزار و ۲۷۰ نفر در شهرستان ها از مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند.