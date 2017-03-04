مذاکره برای ۸۰ میلیارد دلار قرارداد در صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی امروز در همایش برجام و اقتصاد مقاومتی با تاکید به اینکه در برجام یکی از حوزه‌هایی که کمک زیادی به کشور کرد نفت و گاز کشور بود، گفت: در حال حاضر ۸۰ میلیارد دلار قرارداد در حال مذاکره است و معطلی آن نیز به این خاطر است که روی آی پی سی باید اجماع ملی انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در حال حاضر ترامپ در حال ارزیابی برجام است که تا آخر اردیبهشت بیشتر طول نمی‌کشد و تا آن زمان مشخص می‌شود که سیاست دولت جدید آمریکا چیست، گفت: در هر صورت نشانه‌ها حاکی از آن است که برجام ادامه پیدا می‌کند.

به گفته عراقچی اگر برجام نبود، ترامپ علیه ایران اجماع بین‌المللی تشکیل می‌داد. در حالی که در شرایط کنونی اجماع علیه ترامپ است لذا چاره‌ای جز تمدید برجام ندارد مگر اینکه سیاست‌هایش به گونه‌ای باشد که بخواهد ما از برجام خارج شویم.

وی خاطرنشان کرد: اگر ترامپ بخواهد برجام را پاره کند هزینه‌های آن به خودش تحمیل می‌شود، بنابراین در این شرایط ما نیز باید هوشمندانه و هنرمندانه حرکت کنیم که هزینه‌ها شامل حال ما نشود.