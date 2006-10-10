دكتر عباس صاحبقدم لطفي - رئيس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: تقويت پژوهشگاه در راستاي پررنگ تر شدن نقش ملي در دستور كار تمامي اعضا است. بر اين اساس آزمايشگاه مركزي مهندسي ژنتيك آماده بهره برداري است.

وي اظهار داشت: اين آزمايشگاه داراي تجهيزاتي چند منظوره است و دستگاه هاي گرانقيمت و ارزشمندي براي آن خريداري شده است.

رئيس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك گفت: دستگاه هاي سنتز قطعات DNA، توالي سنج DNA، دستگاه ريز آرايه و توالي سنجي پروتئين ها برخي از دستگاه هاي تهيه شده براي اين آزمايشگاه است. همچنين تجهيزاتي براي كشت بافت و مهندسي كشت بافت در اين آزمايشگاه فراهم شده است.

وي افزود: تمامي محققين كشور كه طرح هاي تحقيقاتي در زمينه ژنتيك و موارد مربوط به آن دارند، مي توانند تا زمان پايان طرح و در صورت نياز از آزمايشگاه پژوهشگاه مهندسي ژنتيك بهره مند شوند.

دكتر لطفي خاطر نشان كرد: دانشجويان نيز مي توانند از طريق اساتيد راهنما يا يكي از مشاورين پژوهشگاه از امكانات آزمايشگاه استفاده كنند.