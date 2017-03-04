مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره معطل ماندن تعیین تکلیف سفرای جدید ایران در سوریه، عمان و یمن با وجود گذشت چندین ماه از پایان مأموریت سفرای قبلی، اظهار داشت: تا جایی که اطلاع داریم، برای این سه کشور گزینه‌هایی از سوی وزارت خارجه مطرح بوده و معرفی نیز شده‌اند، اما اینکه چرا به نتیجه نهایی نمی‌رسد، چندان اطلاعی نداریم.

وی ادامه داد: به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و فراکسیون دیپلماسی انقلابی و منافع ملی، این نکته را یادآور می‌شوم که شرایط منطقه اقتضاء می‌کند که ما هر چه سریعتر سفرای خود را در این کشورها تعیین تکلیف کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: عمان کشوری است که در ارتباطات بین‌المللی همیشه در کنار جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای منطقه قرار داشته و می‌تواند رابط خوبی با شورای همکاری خلیج‌فارس درباره مسائل کلی منطقه و دنیا باشد.

کواکبیان خاطرنشان کرد: اما زمانی که آقای رئیس‌جمهور به عمان سفر کرد، متأسفانه ما در این کشور سفیر نداشتیم و ای‌کاش زودتر این مسئله تعیین تکلیف می‌شد.

وی همچنین با اشاره به شرایط حساس کشور یمن اظهار داشت: این کشور نیز شرایط خاص خودش را دارد و باید هر چه سریعتر در این کشور سفیر داشته باشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: از همه واجب‌تر، کشور سوریه است که به عنوان یک کشوری که می‌تواند محور مقاومت باشد، اصلاً به صلاح نیست که در آنجا سفیر نداشته باشیم.

کواکبیان افزود: ما از پیچیدگی‌های انتخاب سفرا اطلاع نداریم اما می‌دانیم که وزارت خارجه گزینه‌های مختلفی را مطرح کرده بود و امیدواریم که بالاخره و سریع‌تر به یکی از این گزینه‌ها برسند و خود آقای رئیس‌جمهور هم که توجه ویژه‌ای به مسائل منطقه دارد، باید زودتر وضعیت این سه کشور را از جهت تعیین سفیر مشخص کند.

وی همچنین با اشاره به مطرح شدن تذکراتی در کمیسیون امنیت ملی درباره بلاتکلیفی سفارتخانه‌های ایران در سه کشور یاد شده، گفت: باید اطلاعات جدیدتری کسب کنیم و اگر لازم باشد باز هم تذکر می‌دهیم.