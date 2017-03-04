۵۲ خانه قرآنی در استان سمنان مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری پیش از ظهر شنبه در گردهمایی مسئولان خانه های قرآن شهری و روستایی غرب استان سمنان در محل مجتمع فرهنگی ولایت سمنان ضمن بیان اینکه ایجاد انجمن خیران قرآنی امر اجتناب ناپذیر و ضروری است، از مسئولان موسسات قرآنی و دستگاه های اجرایی که در زمینه قرآنی مشغول فعالیت هستند خواستار تلاش برای ایجاد انجمن خیرین قرآنی در استان شد.

وی با اشاره به این مطلب که باید نقش مردم را در آموزش های قرآنی فراگیر کنیم، بیان داشت: مسئولان قرآنی در زمینه ای که با کمبود مربی برای آموزش مواجه هستند اعلام و با همکاری اداره تبلیغات اسلامی کلاس های آموزشی را برای تربیت مربیان برگزارکنند.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه به تنهایی نمی توان برای کارهای فرهنگی و مذهبی به بودجه دولتی اکتفا کرد، گفت: موسسات قرآنی باید زمینه مشارکت مردم را در راستای فعالیت های قرآنی فراهم کنند.

شکری با اشاره به فعالیت ۱۸ خانه قرآن شهری و ۳۴ خانه قرآن روستایی در استان سمنان تصریح کرد: نقش قرآن و تاثیر آن را در زندگی باید برای خانواده ها بازگو کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای استفاده از ظرفیت ها و مکان ها در راستای ترویج فعالیت های قرآنی در استان سمنان پیگیری هایی انجام شده است، عنوان کرد: برنامه های ابلاغی از سوی ادارات تبلیغات اسلامی فرصت بسیار خوبی برای توسعه فرهنگ قرآنی است که باید موسسات از این فرصت برای جلب مشارکت مردم استفاده کنند.