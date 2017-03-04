به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با بیان اینکه آموزش‌های شهروندی و فرهنگ ترافیک متولی خاصی ندارد، گفت: اولویت نخست کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان در سال آینده بهینه‌سازی و ترویج فرهنگ رانندگی در شهر است.

وی با بیان اینکه امروزه استفاده از وسایل نقلیه جزء جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره مردم شده است، عنوان کرد: کشور ما کشوری فرهنگی و تاریخی است اما نتوانسته‌ایم فرهنگ ترافیک را همزمان با ورود خودرو به کشور نهادینه کنیم و به‌کارگیری وسایل نقلیه همراه با فرهنگ‌سازی استفاده از این وسایل مد نظر نبوده است.

گردان نحوه رانندگی، فرار از مقررات، زرنگی‌های نامعقول، پرخاشگری و تعرض، ویراژ دادن، سرعت‌های زیاد و غیرمجاز، بوق ممتد و گوش‌خراش و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی را از عناصر نامطلوب فرهنگی در حوزه ترافیک دانست و گفت: معضلات و حوادث ترافیکی، پدیدآورنده فاجعه عظیمی برای جامعه است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای شهر همدان بیان کرد: معضلات و حوادث ترافیکی یک فاجعه ملی است که هر ساله ضمن نابودی دو تا سه درصد ثروت ملی، آسیب قابل توجهی به روند توسعه اقتصادی کشور نیز وارد می‌کند.

تصادفات زیان‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر جامعه و خانواده‌ها وارد می‌کند

گردان ادامه داد: به موازات این خسارت‌های اقتصادی هر ساله تعداد زیادی از انسان‌ها بر اثر این حوادث جان خود را از دست داده و یا از کارافتاده می‌شوند که زیان‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر جامعه و خانواده‌ها وارد می‌کنند.

گردان با تأکید بر اینکه «انسان»، «راه» و «وسیله نقلیه» سه عامل مؤثر در ترافیک هستند، افزود: انسان در نقش راننده، عابر پیاده، سرنشین و حتی به عنوان طراح راه و یا سازنده وسیله نقلیه اصلی‌ترین عامل در این بخش است.

وی یادآور شد: مرگ و میر، صدمات مالی و جانی و در سطوح پایین‌تر، تأخیرهای طولانی مدت پشت چراغ‌های قرمز وغیره پیامدهای منفی دیگری هستند که نیازمند ارائه راهکارهای مؤثر است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای شهر همدان تأکید کرد: از آنجا که معضل ترافیک یک مسئله چند علتی است که از ترکیب پیچیده و غیر خطی عوامل گوناگون پدید می‌آید در نتیجه مواجهه با آن نیز بسیار پیچیده است که تنها یک سازمان خاص به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند.

وی با بیان اینکه در بین عوامل مؤثر در رفع معضلات ترافیکی، ارتقای فرهنگ ترافیک و آموزش همگانی نقش مؤثری دارد، گفت: آموزش شهروندی در زمینه راهنمایی و رانندگی مورد توجه قرار گرفته و خدمات خوبی در مرکز کنترل ترافیک شهر انجام شده که رو به افرایش است.

گردان با تأکید بر اینکه با افزایش خودرو، کارهایی برای کنترل ترافیک و بحث ترافیکی انجام شده است، اظهار داشت: در حال ساماندهی ترافیک هستیم و برنامه‌های کوتاه‌مدت در این خصوص انجام شده است.

اصل نخست در زمینه ترافیک، آموزش است و مهندسی ترافیک و اجرای مقررات در مراحل بعدی قرار دارند وی کنترل ترافیک را موجب کاهش حوادث دانست و افزود: اصل نخست در زمینه ترافیک، آموزش است و مهندسی ترافیک و اجرای مقررات در مراحل بعدی قرار دارند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: پلیس در اجرای مقررات در حد توان اقدام کرده و معتقدیم این مورد نیز با بحث آموزش مرتبط است و هدف پلیس نیز از جریمه، آموزش است.

وی مهندسی ترافیک، اصلاح هندسی، وجود تابلوها، علائم هشداردهنده، خط کشی‌ها و چراغ‌ها را در روان‌سازی ترافیک و عبور و مرور مؤثر دانست و ادامه داد: نه تنها در همدان بلکه در کشور آموزش شهروندی و آموزش فرهنگ ترافیک متولی خاصی ندارد و هر سازمان به فراخور موقعیت وظیفه خود را انجام می‌دهد که گاهی موازی‌کاری‌هایی نیز صورت می‌گیرد.

گردان خواستار شروع آموزش از سنین کودکی و استمرار آموزش‌ها شد و اضافه کرد: جوامعی که آموزش‌های رانندگی را از سنین پایین شروع کرده‌اند در بحث فرهنگ ترافیک موفق‌ بوده‌اند.

وی اضافه کرد: آموزش‌ها باید از کودکی و بر اساس فن و حرفه خاص خود باشد و در نقاط مختلف شهر آموزش‌های فرهنگ شهروندی باید متناسب با آن منطقه صورت گیرد.

گردان تغییر فرهنگ و روش رانندگی را با انجام درست آن موجب کسب موفقیت دانست و افزود: تصمیم شورا بر این است که سال ۹۶ اقدامات ترافیک بیشتر بر محور آموزش باشد و فرهنگ ترافیک باید همزمان با اصلاح ترافیکی انجام شود.

وی با بیان اینکه در صورت آموزش صحیح اقتصاد مقاومتی را محقق می‌کنیم، یادآور شد: اشاعه فرهنگ ترافیکی کاهش و صرفه‌جویی هزینه‌ها را به دنبال دارد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان در ادامه با انتقاد از صدا و سیما در زمینه ترویج فرهنگ‌ ترافیک، عنوان کرد: صدا و سیما در این خصوص ورود نکرده اما سعی داریم از ظرفیت رادیو شهر شهرداری در این زمینه استفاده کنیم تا موفقیت نسبی حاصل شود.

وی استمرار و آینده‌نگری در آموزش و فرهنگ‌سازی را موجب ادامه دادن این مسیر توسط آیندگان دانست و ادامه داد: در شهر همدان در چند سال اخیر به لحاظ نصب دوربین، چراغ، تابلوها و علائم، فرهنگ رانندگی ایجاد شده و کاهش تلفات را با وجود افزایش خودرو شاهد هستیم.

لزوم راه اندازی کمیته آموزش فرهنگ ترافیک در شهرداری

گردان اظهار داشت: به کمیته آموزش فرهنگ ترافیک در شهرداری نیاز داریم و در صورت تشکیل کمیته از حضور دستگاه‌ها و نظرات آنها نیز استفاده خواهد شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه در امر فرهنگ سازی باید تغییر رفتار را در شهر شاهد بود، بیان کرد: سال ۹۶ اولویت در کمیسیون خدمات شهری، ترویج فرهنگ رانندگی در شهر باشد اگرچه وظیفه اصلی شهرداری آموزش نیست اما بر اساس وظیفه، آموزش شهروندی را بر عهده گرفته است.

وی به انجام کارهای خوب در بحث ارتقای ترافیک در شهر اشاره کرد و گفت: امیدواریم همه با هم بتوانیم فرهنگ ترافیک را از طریق اهل فن، به طور علمی و کارآمد ارتقا دهیم.

رئیس پلیس راهور استان همدان نیز در این جلسه با اعلام اینکه حوادث ترافیکی در همدان ۷۷ کشته بر جای گذاشت، گفت: طی ۱۱ ماهه امسال ۷۷ نفر در استان در حوادث رانندگی کشته شدند که بیش از ۴۷ نفر از فوتی‌ها در شهر همدان بوده‌اند که نشان‌دهنده آن است که از لحاظ فرهنگی خوب کار نکرده‌ایم.

علی فکری با تأکید بر اینکه ۲۳ دستگاه داریم که می‌توانند در زمینه فرهنگ ترافیکی کار کنند، گفت: این دستگاه‌ها منابع مالی نیاز دارند اما کاری در این خصوص نکرده‌اند و وقتی بحث فرهنگی به میان می‌آید فقط آموزش و پرورش و شهرداری را مطرح می‌کنیم.

باید نخست زمینه‌های فرهنگ‌سازی را ایجاد کنیم

وی با بیان اینکه باید نخست زمینه‌های فرهنگ‌سازی را ایجاد کنیم، گفت: البته شهرداری شاید از دستگاه‌های نادر در بحث آموزش و فرهنگ‌سازی باشد.

فکری با بیان اینکه در بحث ترافیکی نیازمند منابع هستیم، عنوان کرد: امروز دیگر نصب بنر و مسائلی از این دست در بحث فرهنگ‌سازی جوابگو نیست و باید به سمت کارهای جدید برویم.

رئیس پلیس راهور استان همدان عنوان کرد: طی ۱۱ ماهه امسال بیش از ۷۵ هزار نفر آموزش چهره به چهره صورت گرفته که بیش از ۵۰ هزار نفر آنها دانش‌آموز بودند.

وی یادآور شد: بیش از ۲۵۰ دقیقه برنامه در صدا و ۱۰۰ دقیقه در سیمای استان همدان تولید و به بحث آموزش پرداختیم در حالی که یک ریال در مباحث فرهنگی منابع نداشتیم اما بر اساس وظیفه کار انجام شد.

فکری با اشاره به کمک شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان اظهار کرد: در بحث فرهنگی بیش از یک‌هزار سررسید، ۱۰ هزار جلد تقویم و ۵۰ هزار بروشور برای نوروز با پیام‌های ترافیکی پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: از زمانی که از دوربین برای ثبت تخلف استفاده شده تخلفات در همدان کاهش یافته است.