اجرای ۱۳ پروژه عمرانی آب و فاضلاب در ملایر

یاسین جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال ۱۳ پروژه عمرانی آب و فاضلاب در ملایر اجرا شده است، گفت: برای این ۱۳ پروژه بیش از ۶۸ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: امسال ۸ کیلومتر شبکه جمع‌آوری آب و فاضلاب با اعتباری افزون بر ۲۴ میلیارد ریال در ملایر اجرا شده است.

مدیر شرکت آب و فاضلاب شهری ملایر از نصب ۱۵۰۰ فقره انشعاب در شهر ملایر خبر داد و افزود: برای نصب این انشعابات پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

جوکار گفت: اصلاح و توسعه شبکه فرسوده توزیع آب به طول ۵ کیلومتر و استانداردسازی ۱۳۰۰ فقره انشعاب آب با اعتبار ۹ میلیارد ریال از دیگر اقدامات این شرکت در سال جاری بوده است.

وی گفت: امسال ۳ حلقه آب شرب با صرف چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال حفاری و تجهیز شده است.

جوکار از نصب ۴ دستگاه شیر فشارشکن به‌منظور مدیریت فشار آب شهر ملایر با صرف اعتباری افزون بر یک میلیارد ریال خبر داد.

وی گفت: اجرای پروژه جی‌آی‌اس پیمایش مشترکان و تهیه نقشه و تأسیسات شهر ملایر با اعتبار ۷۰۰ میلیون ریال یکی دیگر از اقدامات این شرکت در سال جاری است.