به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در نشست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با دانشگاهیان لرستان اظهار داشت: چالش هایی که سر راه اساتید و اعضاء هیئت علمی قرار دارد مربوط به توسعه سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه است.

وی با تاکید بر اینکه مطالبات مردم استان از دانشگاه های لرستان در جلسه شورای اداری به اطلاع وزیر علوم می رسانیم، افزود: باید توسعه نرم افزاری و سخت افزاری در دستور کار قرار گیرد که در این راستا از اعضاء هیئت علمی انتظار داریم در این جلسه به چالش های نرم افزاری دانشگاه های استان بپردازند.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به دعوای لفظی وزیر بهداشت و فرماندار بدره گفت: یک دعوای خانوادگی پیش آمد ولی فضاهای مجازی آنقدر این موضوع را بزرگ کردند که از دعوای سران دو قوه در مجلس خیلی بزرگتر شد.

بازوند ادامه داد: فضاهای مجازی دعوای وزیر بهداشت و فرماندار بدره را ۱۰ برابر بیشتر از دعوای سران دو قوه در مجلس بزرگ کردند.

وی با بیان اینکه بعد از این دعوای لفظی وزیر بهداشت با شهامت از فرماندار بدره عذرخواهی کرد و گفت صحبت هایش به دلیل خستگی بوده است ادامه داد: یک وزیری خسته بوده و «تشری» هم زده اما فضاهای مجازی کاش یک ذره هم به فکر دعوای دو قوه باشند.