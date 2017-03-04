سلامت جامعه هدف ورزش همگانی/نگاه تخصصی به امورجوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار صومعه سرا در جلسه ساماندهی امور جوانان و نخستین جلسه شورای ورزش همگانی که عصر شنبه در سالن اجتماعات فرماندای شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: جوانان مهم ترین اقشار هر جامعه ای محسوب می شوند.

علی فتح اللهی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها نیروی جوان به عنوان یک نیروی قوی، فعال و کارآمد است، افزود: امروزه در جوامع بشری تمام برنامه ریزی ها برمبنای نیروی جوان جامعه انجام می شود.

وی با اشاره به وجود این پتانسیل و ظرفیت در ایران، گفت:باید با برنامه ریزی صحیح و استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در حوزه جوانان از این فرصت استفاده و از تبدیل شدن آن به تهدید جلوگیری کنیم.

وی با تأکید برلزوم برنامه ریزی مناسب در این حوزه، برنامه را مهم ترین رکن هر جامعه ای عنوان و خاطرنشان کرد: وجود برنامه و برنامه ریزی صحیح اساس موفقیت در هر حوزه ای است.

تدوین برنامه همه جانبه در حوزه جوانان از سوی دستگاه ها

فتح اللهی جوانان را جزء اقشاری دانست که با توجه به شرایط کشور ایران هم مورد توجه مسئولان داخلی هم دشمنان خارجی هستند و تصریح کرد: مسئولان داخلی در تلاش هستند تا بتوانند بهترین ساماندهی را در حوزه جوانان انجام دهند و دشمنان به دنبال دلسردی این قشر از نظام و انقلاب و تغییر باورهای آنها هستند.

وی با اشاره به اینکه جوانان در تمام حوزه ها حرف اول را می زنند، اظهار کرد: به همین منظور مسئولان باید برنامه ریزی همه جانبه اعم از ورزشی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی برای جوانان داشته باشند.

فرماندار صومعه سرا به حضور کمیته های مختلف و تخصصی در حوزه ساماندهی امور جوانان اشاره کرد و افزود: موفقیت در حوزه جوانان باید همگن و موزون و در تمام زمینه ها باشد زیرا رشد ناموزون می تواند به تهدید و خطر تبدیل شود.

وی با تأکید برضروت توجه به رشد در تمام جوانب اعم از اعتقادی و دینی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص جوانان، گفت: جوانان زبده، سالم از نظر بدنی، فکری و باورهای اعتقادی و دینی نیاز امروز جامعه هستند.

فتح اللهی تشکیل کمیته و کارگروه های مختلف در خصوص ساماندهی امور جوانان را برای تخصصی تر کردن برنامه ریزی در این زمینه عنوان کرد و یادآورشد: برای استفاده از پتانسیل و ظرفیت جوانان باید موضوع ساماندهی امور این قشر به صورت تخصصی انجام شود.

جلب مشارکت حداکثری در انتخابات وظیفه مسئولان نظام

وی در ادامه به موضوع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت ماه سال آتی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: جلب مشارکت های مردمی و حضور حداکثری به ویژه جوانان در این عرصه سیاسی و حساس بسیار مهم است.

فرماندار صومعه سرا انتخابات را مهم ترین رویداد هر جامعه ای برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از کشورهای جهان به خصوص دشمنان نظام مقدس اسلامی از هم اکنون بر روی این رویداد بزرگ در ایران تمرکز کرده اند.

به گفته این مسئول جلب مشارکت و حضور حداکثری مردم از تأکیدات مقام معظم رهبری است و ما نیز به عنوان مسئولان نظام مقدس اسلامی باید بسترهای لازم و مناسب را برای این حضور حداکثری به ویژه برای جوانان فراهم کنیم.

وی همچنین به ورزش همگانی و تأکیدات مقام معظم رهبری و دین اسلام به سه ورزش شنا، سوارکاری و تیراندازی اشاره کرد و گفت: باید بسترهای مناسب برای انجام ورزش همگانی در سطح شهر و روستاهای شهرستان صومعه سرا فراهم شود.

ضرورت راه اندازی ایستگاه های ورزش همگانی در جهت سلامت فردی و اجتماعی

در ادامه این جلسه رئیس اداره ورزش و جوانان صومعه سرا با بیان اینکه ورزش همگانی نقش مهمی در زمینه سلامت خانواده ها دارد، اظهار کرد: تشکیل شورای ورزش همگانی به منظور همکاری و تعامل همه دستگاه ها در خصوص گسترش این ورزش برای حفظ سلامت افراد جامعه است.

جمشید رستگار با بیان اینکه افزایش طول عمر، شادابی و نشاط جامعه و کاهش هزینه درمان سه هدف مهم توسعه ورزش همگانی است، خاطرنشان کرد: در جهت توسعه این ورزش در سطح شهرستان صومعه سرا نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه ها هستیم.

وی راه اندازای ایستاگاه های ورزش همگانی در سطح همه پارک های شهرستان را خواستار شد و تصریح کرد: این ایستگاه ها به منظور انجام ورزش به صورت اصولی و فنی و در راستای سلامت فردی و اجتماعی است.