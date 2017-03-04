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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۲۵

در جلسه کمیسیون نظارت شهرستان هرسین مطرح شد:

لزوم شناسایی و برخورد با واحدهای صنفی بدون پروانه در هرسین

لزوم شناسایی و برخورد با واحدهای صنفی بدون پروانه در هرسین

کرمانشاه- لزوم شناسایی و برخورد با واحدهای صنفی بدون پروانه در هرسین از مباحث مطرح شده در جلسه کمیسیون نظارت شهرستان هرسین بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون نظارت شهرستان هرسین با حضور فرماندار این شهرستان و جمعی از دستگاه های ذیربط در محل فرمانداری هرسین برگزار شد.

در این جلسه امیر شاه آبادی، فرماندار شهرستان طی سخنانی اظهار داشت: تشکل های صنفی و اتحادیه ها عاملی مهم در توسعه فضای کسب و کار و بهره وری واحد های تولیدی هستند.

وی با تأکید بر رعایت و حفظ حقوق شهروندی گفت: واحد های صنفی بدون پروانه کسب باعث نابسامانی در بازار و نظام صنفی خواهند شد.

فرماندار هرسین بر شناسایی و برخورد قانونی با این واحدها تأکید کرد.

برگزاری انتخابات اتحادیه صنف مصالح ساختمانی، تصویب بودجه سال ۱۳۹۶ اتاق اصناف،  تعیین حق عضویت سالیانه اتحادیه های صنفی و تعریف رسته صنفی برای برخی صنوف از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

کد مطلب 3922844

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