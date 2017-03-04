لزوم شناسایی و برخورد با واحدهای صنفی بدون پروانه در هرسین

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون نظارت شهرستان هرسین با حضور فرماندار این شهرستان و جمعی از دستگاه های ذیربط در محل فرمانداری هرسین برگزار شد.

در این جلسه امیر شاه آبادی، فرماندار شهرستان طی سخنانی اظهار داشت: تشکل های صنفی و اتحادیه ها عاملی مهم در توسعه فضای کسب و کار و بهره وری واحد های تولیدی هستند.

وی با تأکید بر رعایت و حفظ حقوق شهروندی گفت: واحد های صنفی بدون پروانه کسب باعث نابسامانی در بازار و نظام صنفی خواهند شد.

فرماندار هرسین بر شناسایی و برخورد قانونی با این واحدها تأکید کرد.

برگزاری انتخابات اتحادیه صنف مصالح ساختمانی، تصویب بودجه سال ۱۳۹۶ اتاق اصناف، تعیین حق عضویت سالیانه اتحادیه های صنفی و تعریف رسته صنفی برای برخی صنوف از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.