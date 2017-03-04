هنرمندان با درک خط فکری شهدا می توانند آثار هنری فاخری تولید کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر امروز شنبه در سومین جلسه شورای ترویج فرهنگی ایثار وشهادت که درسالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه شهدا نماد و مشعل راهنمای جامعه بشریت هستند، گفت: شهدا در زمان حیات خود جزو نیکان و بهترین افراد جامعه بودند.

وی عنوان کرد: تجلیل واقعی از خانواده شهدا، قدرشناسی و توجه به آرمان ها و ایده آل های شهدا است و این اقدام باید به طور جدی در دستور کار تمامی مسئولان و مدیران باشد.

وی تربیت راویان برای بیان آرمان های شهدا را اقدام مطلوبی خواند و بیان کرد: امروز ما راویانی داریم که همراه و همگام شهدا بودند و باید از این افراد در بیان ویژگی ها و اهداف شهدا بیشتر بهره مند شویم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان ادامه داد: امیدواریم خصلت ها و ویژگی های شهدا توسط راویان به جوانان و نسل آینده بخوبی منتقل شود تا آنها هم در مسیر راه شهدا قرار گیرند.

آشناگر با اشاره به اینکه بیشترین اقداماتی که در ارتباط با تجلیل از شهدا انجام شده بیشتر بصری بوده است، گفت: تاکنون نتوانستیم آرمان ها و ویژگی های شهدا را به فرهنگ حاکم و غالب جامعه تبدیل کنیم و تازمانی که این مهم اتفاق نیافتد در این مسیر موفق نخواهیم شد.

وی عنوان کرد: متاسفانه تاکنون کار بزرگ و ماندگاری در زمینه شهدا و شهادت انجام نشده و می طلبد دراین راستا آثار هنری از جمله فیلم های فاخر و ماندگاری تولید شود.

وی اظهارداشت: برای حفظ آرمان ها و اهداف شهدا باید هنرمندان خط فکری شهدا را در قالب هنر به جامعه عرضه کنند تا برای همیشه در تاریخ ثبت و ضبط شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اشاره به اینکه خانواده شهدا جزو مظلوم ترین اقشار جامعه هستند، بیان کرد: وقتی هنرمندان خط فکری شهدا را درک کنند می توانند بهترین و اثرگذارترین اثر هنری را در این رابطه خلق کنند.

آشناگر ادامه داد: برگزاری و اجرای برنامه های کلیشه ای هم چون همایش ها و سخنرانی ها در مقابل عظمت شهدا بسیار ناچیز است و باید به دنبال طراحی برنامه ها و ایده های بزرگی در این خصوص باشیم.

وی بیان کرد: در دیگر کشورهای دنیا بزرگترین و بهترین خیابان های سطح شهر به نام سربازانی که در راه دفاع از کشورشان جان خود را فدا کردند نامگذاری شده ولی هنو چنین اقدامی در کشورما انجام نشده است.

وی بر استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی در راستای معرفی شهدا و ترویج فرهنگ شهادت طلبی تاکید کرد و گفت: بنیاد شهید و امورایثارگران باید به فضای مجاز ورود و محتواهای گوناگونی در این رابطه تولید کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان عنوان کرد: با تولید و پخش فیلم های کوتاه و مطالب متعدد در فضای مجازی می توان فرهنگ ایثار و شهادت و از خود گذشتگی که پایه توسعه فرهنگی درکشوراست، گسترش داد.

آشناگر بیان کرد: از ظرفیت رسانه های محلی هم در راستای تریوج فرهنگ شهادت طلبی باید نهایت استفاده را کرد و برای این اقدام باید برنامه ریزی لازم انجام شود.