پیش بینی رشد ۳۰ درصدی حضور گردشگران نوروزی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر محمود وفایی پیش از ظهر شنبه در چهارمین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان آمادگی لازم برای میزبانی، استقبال و پذیرایی از همه گردشگران و مسافرانی که به کرمان سفر می کنند را دارد، اظهار داشت: بین تمام دستگاه های مربوط به سفرهای نوروزی در استان کرمان هماهنگی و تعامل خوبی ایجاد شده است.

وی افزود: نیروهای بازرسی و نظارتی در بحث نظارت و بازرسی، همراهی خوبی با ستاد تسهیلات نوروزی داشته اند و سال جاری در مقایسه با سال های قبل از آمادگی بیشتری برای پذیرایی و ارائه خدمات به مهمانان نوروزی در همه ابعاد برخوردار هستیم.

وفایی با اشاره به اینکه در بحث زیرساخت های اقامتگاهی حدود ۱۱۰ اقامتگاه بوم گردی به ظرفیت بوم گردی استان اضافه شده است، بیان کرد: اقامتگاه های بوم گردی استان کرمان به حدود چهار هزار نفر در روز می توانند سرویس دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان بیان کرد: مجموعه گنجعلیخان کرمان و خانه حاج آقاعلی رفسنجان بازسازی و مرمت شده که برای نورز ۹۶ به مجموعه گردشگری استان اضافه می شوند.

وی به کارهای که میراث فرهنگی برای نوروز ۹۶ اشاره کرد و افزود: قسمتی از قلعه دختر و قلعه اردشیر بازسازی شده و با نصب پلکان، آنها را در ایام نوروز در معرض دید گردشگران به نمایش می گذاریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: برگزاری چندین جشنواره و نمایشگاه صنایع دستی در سطح استان به منظور ایجاد فضایی شاد از جمله اقدامات میراث فرهنگی برای نوروز ۹۶ است.

وفایی گفت: امسال با اضافه شده شدن بیابان لوت به آثار جهانی کرمان ظرفیت های جدید به گردشگری استان اضافه و این امر باعث شد در کرانه بیابان لوت و تکاب شهداد زیرساخت های خوبی از نظر پذیرایی و اقامت گاهی فراهم شود و حدود ۳۰ اقامتگاه در این مناطق ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود طی ایام نوروز حضور گردشگران خارجی و داخلی در استان کرمان ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد باشد، بیان کرد: در یک ارزیابی کلی در سال گذشته انجام شد بیش از ۶۰ درصد از گردشگران متعجب از ظرفیت های خوب و عظیم استان کرمان بودند که ناشناخته مانده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان عنوان کرد: شعار ما برای ایام نوروز سال ۹۶ مانند سال گذشته «کرمان بزرگترین مهمانخانمه ایران است» می باشد.

وی گفت: ستاد تسهیلات نوروز از ۲۸ اسفندماه سال جاری کار خود را شروع می کند و انتظار داریم مسئولان کمیته های ستاد نوروزی در این ایام در ستاد حضور داشته باشند یا نماینده تام الاختیار به ستاد مرکزی معرفی کنند.

وفایی تصریح کرد: در زمینه کمپ های کرمان و شهرستان ها نیاز است شهرداران از هم اکنون برای ارائه امکانات رفاهی کمک کنند.