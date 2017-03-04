افراد توانمدی در حوزه فیلم سازی در مدارس وجود دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم رشد که همزمان در سراسر کشور در استان کردستان نیز صبح روز شنبه ۱۴ اسفند ماه در سالن شماره دو سینما بهمن سنندج افتتاح شد، گفت: با سابقه ترین جشنواره فیلم کشور با ۴۶ دوره برگزاری فیلم رشد است که در سال ۴۶ با عنوان فستیوال برگزار می شد اما در زمان انقلاب اسلامی با دو سال وقفه مواجه شد و بعد از آن متناسب با ارزش های انقلاب و نظام آموزشی کار خود را ادامه داد.

وی افزود: آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه تربیتی باید هنجار ها و مهارت آموزشی و تربیتی زندگی را به نحو های مختلف به دانش آموزان آموزش دهد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با بیان اینکه کردستان پتانسیل بالایی در عرصه فیلم سازی دارد، اظهار داشت: امسال نیز به مانند هر سال استان کردستان دانش آموزان یا معلمان و مربیان در تمام حوزه ها آثار خود را تحویل داده اند.

حسینی با اشاره به اینکه امسال با رویکرد های جدیدی در جشنواره مواجه هستیم گفت: ابلاغ داده شده است که فیلم ها را در شش سالن مجهز از لحاظ صدا و تصویر به نمایش گذاشته شود تا اهمیت این جشنواره و اثر بخشی آن بر مخاطبان تاثیر بسزایی داشته باشد و دانش آموزان نیز راحت تر و تماشای فیلم برای آنان جذاب تر باشد.

وی افزود: رویکرد جدیدی که امسال در جشنواره فیلم فجر با آن مواجه هستیم این است که برای توجه بیشتر دانش آموزان به فیلم بعد از اکران هر فیلم جلسه نقد و بررسی با معلمان هنری که با فیلم و فیلم سازی آشنا هستند به همراه دانش آموزان برگزار می شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج اظهار داشت: با وجود چنین جشنواره هایی فرهنگ آمدن مردم و دانش آموزان به سینما فرهنگ سازی خواهد شد و در نتیجه موجب افزایش سواد رسانه مردم و دانش آموزان خواهد شد.

حسینی با بیان اینکه تمدن بزرگ ایران و قدمت این جشنواره می طلبد که مسئولین به صورتی دیگر به این جشنواره نگاه کنند، اظهار داشت: افرادی توانمند در مدارس و جامعه وجود دارند و برای شکوفایی این استعداد ها چنین جشنواره هایی بسیار مفید است و باید این افراد شناسایی تا شکوفا شوند.