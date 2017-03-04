بی احتیاطی گردشگر فرانسوی منجر به مصدومیت جزئی وی شد

مجتبی میرحسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حادثه بر اثر بی احتیاطی خود این گردشگر زمانی که به بالای خودرو خودش رفته بود اتفاق افتاد.

وی افزود: این در حالی است که در زمان ورود این گردشگر و همراهانش به استان سیستان و بلوچستان برای آنها محل اقامت در نظر گرفته شده بود اما این گردشگران در خودرو خود اقامت کردند.

وی گفت: باتوجه به اینکه توجه به گردشگران در استان سیستان و بلوچستان به صورت ویژه است بلافاصله پس از این مصدومیت جزئی این فرد به بیمارستان منتقل شد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان ادامه داد: عملیات درمانی برای این گردشگر در حال حاضر در بیمارستان در حال انجام است.

وی افزود: البته حال عمومی وی مطلوب اعلام شده و به زودی از بیمارستان ترخیص می شود.