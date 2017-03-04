به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود زاهدیان با اشاره به اینکه ایران علاوه بر اینکه در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است، افزود: نقش جهانی و تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بین المللی تهران علیه مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته به دنیا معرفی شد و این نقش اثربخش مورد توجه و زبانزد شرکت کنندگان این کنفرانس قرار گرفت.

وی ادامه داد: پلیس مبارزه با مواد مخدر بر حسب وظیفه قانونی و به عنوان ضابط قوه قضاییه با پدیده شوم مواد مخدر که متاسفانه بخشی از جامعه و به ویژه جوانان ما را درگیر کرده است به شدت برخورد می کند.

وی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر با تمام توان و تجهیزات با حاملان، تولید و توزیع کنندگان و نیز مصرف کنندگان مواد افیونی برخورد می کند.

سردار زاهدیان درباره معتادان متجاهر نیز گفت: زیرساخت های لازم در کشور برای نگهداری معتادان متجاهر وجود ندارد علیرغم تلاش های بسیار زیاد سازمان های مذکور مخصوصا وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری برای تامین این زیرساخت ها باز هم شاهد فقدان مراکز مناسب برای نگهداری افراد معتاد جمع آوری شده هستیم اگرچه این مشکل وجود دارد اما ما وظیفه خود را برای جمع آوری معتادان متجاهر انجام می دهیم.

وی بر نظارت و کنترل فرزندان از سوی خانواده ها و نقش تاثیرگذار آنها در پیشگیری از اعتیاد تاکید و خاطرنشان کرد: خانواده ها با خودکنترلی، افزایش دانش و مهارت های زندگی در کاهش آثار جبران ناپذیر اعتیاد نقش به سزایی دارند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده و یا اطلاع از هر گونه فعالیت در خصوص خرید و فروش مواد افیونی بلافاصله با مرکز فوریت های ۱۱۰ تماس بگیرند.