طرح های توسعه و عمران (جامع) شهرهای استان هرمزگان به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رستم گورانی ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران در مورد طرح توسعه و عمران شهرهای سندرک، بندرگروک، دشتی و بازنگری طرح جامع رودان بیان داشت: این طرح ها پس از تأیید در کارگروه های تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی و نیز تصویب آنها در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در محل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و با اصلاحات به تصویب رسیدند.

رستم گورانی با اشاره به تصویب این طرح ها به نقش هر یک از آن ها اشاره کرد و گفت: اهمیت شهر رودان به عنوان یکی از بازوهای اصلی توسعه محور شرق، بسیار زیاد است. شهر رودان با محدوده ای به مساحت ۹۴۹ هکتار به عنوان محدوده مطالعاتی درنظر گرفته شده است.

به گفته وی، جمعیت این شهر در سال ۹۰ برابر ۳۳۲۸۵ نفر بوده که جمعیت پیشنهادی برای افق سال ۱۴۰۵ معادل ۴۴۹۳۰ نفر درنظر گرفته شده است که نرخ رشد این دوره ۵/۱ درصد و نرخ رشد سالانه ۲ درصد بوده است. اشتغال غالب در شهر خدمات و بازرگانی می باشد (علیرغم وجود اراضی باغات و تخیلات در این شهر). شهر رودان از نظر خدمات توزیع مراکز فعالیتی الگوی چند هسته ای دارد.

گورانی ادامه داد، رودان به لحاظ خدمات رسانی به روستاهای اطراف دارای نقش خدمات برتر است زیرا بر اساس طرح ناحیه ای بندرعباس بعنوان مرکز منظومه مطرح است. الگوی پیشنهادی دارای پهنه هایی است بعنوان پهنه های مسکونی، خدمات شهری، خدمات محله ای و خدمات ناحیه ای. محدوده پیشنهادی شهر رودان ۱۲۵۶ هکتار و مساحت حریم شهر بدون احتساب محدوده ۶/۴۹۳۱ هکتار درنظر گرفته شده است. سرانه مسکونی ۹۳/۷۰ مترمربع، تراکم خالص مسکونی ۱۴۱ نفر در هکتار و تراکم ناخالص شهری ۵۰ نفر در هکتار است.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل و شهرسازی استان افزود: این شهر نقش مهمی در برنامه های ملی، منطقه ای و محلی ایفا می نماید. در تهیه این طرح، موقعیت قرارگیری و اهمیت تجاری و توسعه ای آن درنظر گرفته شده است. این طرح میتواند افق روشنی را پیش روی مدیریت شهری و همچنین برنامه ریزی جهت ساماندهی سکونتی شهر ارائه دهد و به عنوان یک پهنه دارای پتانسیل توسعه منطقه نقش مهمی را ایفا کند.

وی به تصویب طرح توسعه سندرک اشاره کرد و گفت: شهر سندرک با توجه به موقعیت قرارگیری در شهرستان میناب از اهمیت زیادی برخوردار است. این شهر با توجه به موقعیت آن که از قدیم دارای عملکرد کشاورزی بوده، در این طرح عملکرد آن حفظ شده و به سمت بخش خدماتی و گردشگری نیز متمایل شده است.

گورانی افزود: این طرح ضوابط اجرایی، جهات توسعه شهر و همچنین توزیع کاربریها جهت برنامه ریزی و نحوه صحیح استفاده از اراضی جهت مدیریت شهری و رسیدن به توسعه پایدار را نشان می دهد. شهر سندرک از شهرهای کوچک استان هرمزگان است که میتواند درصورت تقویت به عنوان مرکزی جهت تامین خدمات حوزه نفوذ خود عمل کند.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل و شهرسازی استان در این زمینه گفت: شهر دشتی با وسعت معادل ۲۷۵ هکتار و جمعیت .... نفر، همجوار با شهرهای پارسیان و کوشکنار و شهر جدید کوشک و دارای و از لحاظ موقعیت نسبی وضعیت قرارگیری از شمال شرق به شهر پارسیان (مرکز شهرستان) و روستای بمبری، از غرب به روستای ستلو، از شرق به روستای یورد خوردو و از جنوب نیز به شاهین کوه محدود می‌گردد. عمده ترین بخش از ساختار اقتصادی شهر دشتی به فعالیتهای خدماتی تعلق دارد.

وی تصریح کرد: استقرار نهادهای اداری و دولتی، افزایش جمعیت و روند مضاعف فعالیتهای تجاری و خدماتی، رونق ساخت و ساز و در پی آن رواج فعالیت های کارگری، از جمله زمینه های اساسی گسترش فعالیت های خدماتی در شهر دشتی است.

گورانی همچنین با اشاره به طرح گروک اشاره کرد و افزود: شهر بندرگروک از توابع شهرستان سیریک بوده که در سال ۱۳۸۹ تبدیل به شهر شده است . بندرگروک با توجه به خدمات موجود (واحدهای آموزشی و شرکت تعاونی) دارای حوزه نفوذی شامل روستاهای بن داران ، دوجمیلان ، زیارت بزرگ ، زیارت حسن آباد ، سراور ، سرخورطاهرویی ، طاهرویی ، کناردان و گندمی است.

به گفته وی، جمعیت شهر گروک در سال ۱۳۹۰ برابر با ۴۲۴۳ نفر بوده و جمعیت پیشنهادی با نرخ رشد ۳.۵ در سال افق طرح (سال ۱۴۰۰) به ۵۹۸۵ نفر خواهد رسید. مساحت موجود شهر بندرگروک در وضع موجود برابر با ۱۱۲ هکتار است که به ۱۹۷ هکتار افزایش یافته است. همچنین مساحت حریم شهر ۷۹۰ هکتار پیشنهاد شده است که در حدود ۴ برابر مساحت محدوده پیشنهادی شهر است.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اذعان داشت: تصویب این طرح گام موثری در راستای اجرای برنامه های عمرانی و فعالیت های اجرایی شهری در این شهر است.

گورانی ادامه داد، این طرح توسط مشاور طرح و ساخت هرمزگان تهیه شده و بر اساس بررسی های بعمل آمده، تا افق طرح، جمعیت آن به بالغ بر پنج هزار و ۹۰۰ نفر خواهد رسید. رویکرد غالب شهر با تاکید بر گسترش فعالیت های گردشگری و خدمات با توجه به موقعیت خاص منطقه و نزدیکی به دریا است.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل و شهرسازی استان افزود: این شهر با توجه به قرارگیری در مسیر جاده میناب - جاسک و طرح مکران دارای اهمیت زیادی بوده که قطعا تصویب این طرح میتواند در اجرای برنامه های توسعه و رشد و بالندگی این شهر نقش مهمی ایفا نماید. این طرح پس از تصویب در کارگروه تخصصی امورزیربنایی و شهرسازی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نهایتا به تصویب شورایعالی شهرسازی و معاری خواهد رسید.