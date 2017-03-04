به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهم آبان ماه سال جاری خانمی ۶۹ ساله با مراجعه به کلانتری ۱۵۹ بی سیم به مأمورین اعلام داشت که طلا و جواهراتش توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید و در پوشش افراد خیر مورد سرقت قرار گرفته است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت طلاجات به شیوه قاپ زنی و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: داخل ایستگاه اتوبوس خیابان ۱۷ شهریور ، منتظر آمدن اتوبوس بودم که یک پراید سفیدرنگ با دو جوان مقابلم توقف کرد. سرنشین پراید ابتدا نشانی یک خیابان را از من پرسید و در ادامه ، با نشان دادن یک کیسه حاوی البسه عنوان داشت که قصد رساندن این لباس ها به افراد نیازمند را دارد. این شخص حتی یک بسته دو هزار تومانی را نیز نشان داد و خواهش کرد تا این بسته ی پول را به همراه کیسه حاوی البسه به افراد نیازمند برسانم ؛ در زمان تحویل گرفتن کیسه البسه ، سرنشین پراید به بهانه ای اینکه قصد خرید طلاهایی مشابه طلاهای مرا برای همسرش دارد ، سؤالاتی را در خصوص مشخصات طلاجات همراهم مطرح کرد و نهایتا به بهانه نوشتن شماره های درج شده در داخل طلاها از من خواهش کرد تا برای لحظه ای طلاجات خودم را در اختیارش بگذارم .

این شخص پس از نوشتن شماره های درج شده بر روی طلاها ، آنها را به همراه بسته پول دو هزار تومانی در داخل کیسه ی محتوی البسه گذاشت و پس از بستن در کیسه ، آن را به من تحویل داد.کیسه ی حاوی لباس ها را همراه خود به خانه بردم. قبل از تحویل دادن کیسه ی البسه به خانواده ای نیازمند ، در کیسه را باز کردم تا طلاجات خودم را از داخل آن بردارم اما از طلاها و بسته ی پول هیچ خبری نبود ؛ کیسه را کامل خالی کردم و در آنجا بود که متوجه ی پارگی کیسه در قسمت پائین آن شدم.

با توجه به شیوه و شگرد سارقان در سرقت طلاجاتِ مالباخته ، کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی با بررسی پرونده های مشابه و بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمین سابقه دار در پلیس آگاهی ، موفق به شناسایی یکی از مجرمین سابقه دار در زمیه سرقت طلاجات از زنان بنام حسین ۲۶ساله شدند که از سال ۹۰ تاکنون بارها به اتهام زورگیری ، قاپ زنی و سرقت طلاجات از بانوان دستگیر و روانه زندان شده است.

با شناسایی تصویر حسین توسط شاکی پرونده و چندین مالباخته ی دیگر که دقیقا به همین شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته بودند ، شناسایی مخفیگاه متهم برای دستگیری اش در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

با انجام اقدامات پلیسی ، مخفیگاه حسین در منطقه شوش – خیابان منصور شناسایی ، کارآگاهان در بامداد ۱۹ بهمن و پس از اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش او را دستگیر و به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

حسین پس از انتقال به پایگاه ششم آگاهی و مواجه حضوری با تعدادی از مالباختگان ، صراحتا به "سرقت طلاجات از زنان در پوشش افراد خیر" اعتراف و همدستش به نام سعید را نیز معرفی کرد. با شناسایی متهم ۲۸ ساله او نیز به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار در زمینه سرقت داخل خودرو شناسایی شد.

بنا بر اعترافات حسین، این دو مجرم سابقه دار ابتدا در زندان با یکدیگر آشنا و پس از آزادی از زندان ، سرقت طلاجات از بانوان بویژه پیرزن ها را در قالب گروه دو نفره و با استفاده از خودرو پراید سفید رنگ و همچنین خودرو پژو ۴۰۵ نوک مدادی آغاز کرده بودند.

در ادامه اقدامات پلیسی برای دستگیری سعید، کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی با شناسایی مخفیگاه وی در منطقه خاوران ، او را دستگیر و به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

هر دو متهم پرونده که اعتیاد شدیدی به مصرف مواد مخدر از نوع شیشه و تریاک دارند ، در همان مراحل اولیه ی تحقیقات و در اعترافات خود به دهها فقره سرقت مشابه در مناطق مختلف تهران بویژه در مناطق پاسداران ، تهران نو ، پیروزی ، نیروی هوایی ، شمس آباد ، رسالت ، نارمک و همچنین سایر شهرهای کشور به ویژه در اصفهان ، رفسنجان ، قزوین اعتراف و عنوان داشتند که طلا و جواهرات مسروقه را به دو خریدار طلاجات مسروقه در محدوده میدان خراسان فروخته اند که این دو خریدار اموال مسروقه نیز دستگیر و در تحقیقات تکمیلی به خرید طلاجات سرقتی از متهمین پرونده اعتراف صریح کردند.

سرهنگ کارآگاه رضا امیدی ، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : با اعتراف صریح متهمین به دهها فقره سرقت به شیوه و شگرد یاد شده و به منظور شناسایی سایر شکات و مالباختگان ، متهمین با قرار قانونی و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شده اند ؛ لذا از شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهمان به نشانی پایگاه ششم پلیس آگاهی در خیابان نبرد شمالی-میدان نبرد-انتهای خیابان شهید بیدچی مراجعه کنند.