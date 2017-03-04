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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

در ۱۱ ماهه امسال؛

۱۲هزار خودرو با تاییدیه استاندارد از گمرکات استان بوشهر ترخیص شد

۱۲هزار خودرو با تاییدیه استاندارد از گمرکات استان بوشهر ترخیص شد

بوشهر - مدیر کل استاندارد استان بوشهر از ترخیص ۱۱ هزار و ۹۴۱ خودرو در ۱۱ ماهه اول امسال از گمرکات استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر، محمد رحیم بهره‌مند اظهار داشت: تعداد سه هزار و ۱۶ سند خودرو در ۱۱ ماهه اول سال جاری ثبت شده و استاندارد ۱۱ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودروی وارداتی از استان تایید شده است.

وی ادامه داد: در این مدت تعداد ۲۲ هزار و ۷۶۸ سند کالای وارداتی بررسی شده است که از این تعداد  ۱۸۳ سند کالاهای خاص، ۲ هزار و ۹۰۱ سند کالاهای حمایتی و ۴ هزار و ۱۹۳ سند نیز کالاهای ملوانی است.

مدیر کل استاندارد استان بوشهر خاطر نشان کرد: همچنین در مدت یاد شده ۱۹ هزار و ۵۶۲  نمونه برای بررسی کیفیت کالا به آزمایشگاه های همکار و اداره کل استاندارد ارسال شده است.

بهره مند در خصوص میزان صادرات کالاها در ۱۱ ماه اول سال نیز گفت: در این بازده زمانی ، ۴۵ سند صادراتی تایید شده است که ۹۰ درصد حجم کالاهای صادراتی را خرما تشکیل داده است.

کد مطلب 3922894

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