۱۲هزار خودرو با تاییدیه استاندارد از گمرکات استان بوشهر ترخیص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان بوشهر، محمد رحیم بهره‌مند اظهار داشت: تعداد سه هزار و ۱۶ سند خودرو در ۱۱ ماهه اول سال جاری ثبت شده و استاندارد ۱۱ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودروی وارداتی از استان تایید شده است.

وی ادامه داد: در این مدت تعداد ۲۲ هزار و ۷۶۸ سند کالای وارداتی بررسی شده است که از این تعداد ۱۸۳ سند کالاهای خاص، ۲ هزار و ۹۰۱ سند کالاهای حمایتی و ۴ هزار و ۱۹۳ سند نیز کالاهای ملوانی است.

مدیر کل استاندارد استان بوشهر خاطر نشان کرد: همچنین در مدت یاد شده ۱۹ هزار و ۵۶۲ نمونه برای بررسی کیفیت کالا به آزمایشگاه های همکار و اداره کل استاندارد ارسال شده است.

بهره مند در خصوص میزان صادرات کالاها در ۱۱ ماه اول سال نیز گفت: در این بازده زمانی ، ۴۵ سند صادراتی تایید شده است که ۹۰ درصد حجم کالاهای صادراتی را خرما تشکیل داده است.