  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

معاون میراث فرهنگی کرمان:

ایجاد۷هتل جدید در کرمان/۳۰ هزار گردشگر خارجی در استان حضور یافتند

ایجاد۷هتل جدید در کرمان/۳۰ هزار گردشگر خارجی در استان حضور یافتند

کرمان - معاون گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از ایجاد هفت هتل جدید در کرمان طی سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانشاهی پیش از ظهر شنبه در چهارمین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان اظهار داشت: در حال حاضر ۴۵ درصد به ظرفیت اشتغال حوزه گردشگری استان کرمان اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان کرمان ۳۵ هتل داریم، افزود: در سال جدید هفت هتل به هتل های استان کرمان اضافه خواهد شد.

جهانشاهی با اشاره به اینکه در چندین شهرستان استان کرمان هتل نداشتیم، بیان کرد: اولین هتل در شهرستان راور به صورت هتل آپارتمان و در شهرستان بافت اولین هتل کپری افتتاح شده است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان تصریح کرد: یک مرکز اقامتی سنتی با ظرفیت ۶۰ نفر اقامت شبانه در جنب شاه نعمت الله ولی ماهان سه روز گذشته افتتاح شد.

وی گفت: برای ایام نوروز مهمان پذیری هتل های استان کرمان هزار و ۱۵۰ نفر در شب است.

جهانشاهی  تصریح کرد: بیش از ۱۰۲ اقامتگاه بوم گردی با ظرفیت هزار و ۵۰۰ نفر در بیش از ۳۵ روستای استان ایجاد شده  که باعث اشتغال ۳۰۰ نفر به طور مستقیم شده است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان  ادامه داد: بیش از چهار هزار نفر در صنعت گردشگری استان کرمان شاغل هستند.

وی بیان کرد: در سال جاری نزدیک به ۳۰ هزار گردشگر خارجی به استان کرمان سفر کرده اند.

کد مطلب 3922908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها