ایجاد۷هتل جدید در کرمان/۳۰ هزار گردشگر خارجی در استان حضور یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانشاهی پیش از ظهر شنبه در چهارمین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان اظهار داشت: در حال حاضر ۴۵ درصد به ظرفیت اشتغال حوزه گردشگری استان کرمان اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان کرمان ۳۵ هتل داریم، افزود: در سال جدید هفت هتل به هتل های استان کرمان اضافه خواهد شد.

جهانشاهی با اشاره به اینکه در چندین شهرستان استان کرمان هتل نداشتیم، بیان کرد: اولین هتل در شهرستان راور به صورت هتل آپارتمان و در شهرستان بافت اولین هتل کپری افتتاح شده است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان تصریح کرد: یک مرکز اقامتی سنتی با ظرفیت ۶۰ نفر اقامت شبانه در جنب شاه نعمت الله ولی ماهان سه روز گذشته افتتاح شد.

وی گفت: برای ایام نوروز مهمان پذیری هتل های استان کرمان هزار و ۱۵۰ نفر در شب است.

جهانشاهی تصریح کرد: بیش از ۱۰۲ اقامتگاه بوم گردی با ظرفیت هزار و ۵۰۰ نفر در بیش از ۳۵ روستای استان ایجاد شده که باعث اشتغال ۳۰۰ نفر به طور مستقیم شده است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان ادامه داد: بیش از چهار هزار نفر در صنعت گردشگری استان کرمان شاغل هستند.

وی بیان کرد: در سال جاری نزدیک به ۳۰ هزار گردشگر خارجی به استان کرمان سفر کرده اند.