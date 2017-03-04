تاکسی داران همدان عوارض سالیانه نوسازی ناوگان نمی پردازند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قراباغی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به وضعیت و روند خدمات دهی به جامعه تاکسیرانان همدان اشاره کرد و به تشریح برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در این خصوص پرداخت و افزود: جامعه تاکسیرانان جامعه ای اثرگذار هستند که با ایجاد جو نشاط و انگیزه بالای خدمت رسانی در آنها می توان نشاط را به جامعه منتقل کرد.

قراباغی با اشاره به نقش تاکسیرانان در ایجاد فضای با نشاط در جامعه اضافه کرد: هر تاکسیران با خانواده ای چند نفره مواجه است که در جمع با خانواده ای چندین هزار نفری روبرو می شویم که می توان با تکالیفی که بر عهده سازمان تاکسیرانی در موضوعاتی چون مراسم و جشن ها گذاشته شده در ایجاد فضایی با نشاط در جامعه قدم های موثری برداشت.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی همدان توجه به مسائل و مشکلات تاکسیرانان را از جمله اهداف مهم شورای اسلامی شهر بیان کرد وافزود: در جلسه ای مسائل و دغدغه های تاکسیرانان مطرح وتصمیمات مهمی اتخاذ شد.

قراباغی در ادامه حذف عوارض نوسازی ناوگان تاکسیرانی، تخفیف در عوارض نوسازی منازل مسکونی تاکسیرانان، کاهش عوارض واگذاری امتیاز تاکسی و توسعه ناوگان را از جمله تصمیمات اتخاذ شده در راستای کمک به جامعه تاکسیرانی عنوان کرد.

وی در تشریح تصمیمات اتخاذ شده گفت: در مورد عوارض نوسازی ناوگان تاکسیرانی که تقریبا هر سال درصدی از مبلغ تاکسی کسرمی شد در سال آینده این میزان کسر نخواهد شد.

وی افزود: در مورد عوارض نوسازی منازل مسکونی تاکسیرانان نیز در سال ۹۶ مقرر شد تخفیف ۵۰ درصدی لحاظ شود.

وی از کاهش عوارض واگذاری امتیاز تاکسی در سال آتی خبر داد و گفت: در سالهای قبل عوارض سالیانه واگذاری امتیاز و نوسازی ناوگان ۳ درصد بود که در دفترچه عوارض سال ۹۶ این میزان به یک درصد کاهش یافت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای همدان در ادامه مناسب سازی آژانس های بی سیم را از دیگر اقدامات مصوب شده شورا عنوان کرد.

وی افزود: ۴ مجموعه آژانس بی سیم در سطح شهر فعالیت می کنند که با توجه به درخواست جامعه معلولین مبنی بر مناسب سازی آژانس ها جهت جابه جای راحت معلولین مقرر شد هرآژانس یک دستگاه خودرو را برای تسهیل جابجایی معلولین مناسب سازی کند و برای خودروهایی که برای معلولین مناسب سازی شده اند معافیت از پرداخت عوارض تمدید پروانه سالیانه در نظر گرفته شده است.