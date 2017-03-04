آرزو مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان ثبت نام داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: ثبت نام داوطلبان از تاریخ سی‌ام اسفندماه جاری آغاز و تا ششم فروردین ماه آتی ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر حضور فعال رسانه های استان در فرایند ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: از مدیران مسئول خبرگزاری‌های فعال در استان البرز (شهر کرج)، روزنامه‌ها (نمایندگی‌های استانی و روزنامه‌های محلی) و سایت‌ها و پایگاه‌های خبری دارای مجوز فعالیت از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می خواهیم حداکثر تا روز بیستم اسفندماه نسبت به معرفی خبرنگار خود اقدام کنند.

مدیر روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان کرج اضافه کرد: این مهم به منظور برقراری نظم در ستاد انتخابات انجام می‌شود.