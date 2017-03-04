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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۲

مدیر روابط عمومی فرمانداری کرج:

رسانه‌های البرز خبرنگار خود را به ستاد انتخابات معرفی کنند

رسانه‌های البرز خبرنگار خود را به ستاد انتخابات معرفی کنند

کرج - مدیر روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان کرج از رسانه‌های استان خواست نسبت به معرفی خبرنگار خود به ستاد انتخابات اقدام کنند.

آرزو مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان ثبت نام داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: ثبت نام داوطلبان از تاریخ سی‌ام اسفندماه جاری آغاز و تا ششم فروردین ماه آتی ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر حضور فعال رسانه های استان در فرایند ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: از مدیران مسئول خبرگزاری‌های فعال در استان البرز (شهر کرج)، روزنامه‌ها (نمایندگی‌های استانی و روزنامه‌های محلی) و سایت‌ها و پایگاه‌های خبری دارای مجوز فعالیت از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می خواهیم حداکثر تا روز بیستم اسفندماه نسبت به معرفی خبرنگار خود اقدام کنند.

مدیر روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان کرج اضافه کرد: این مهم به منظور برقراری نظم در ستاد انتخابات انجام می‌شود.

کد مطلب 3922915

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