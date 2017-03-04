کاشت ایمپلنت از ۱۸ سالگی امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاوه خلج در ارتباط با موضوع ترمیم و زیبایی دندان ها، اظهارداشت: رشته ترمیمی و زیبایی در دندانپزشکی از وسعت کاری زیادی برخوردار است. به عنوان مثال از فیشورسیلنت برای کودکان ۷ ساله جهت پیشگیری تا ترمیم و بازسازی دندان های به شدت تخریب شده و زیبایی و درمان ایمپلنت برای افراد بزرگسال و در سنین بالاتر در این حوزه تخصصی انجام می‌شود.

وی در خصوص درمان های ایمپلنت گفت: درمان ایمپلنت نسبت به دهه گذشته آسان تر شده و معمولا شامل دو مرحله کاری میباشد که در مرحله اول جراح فک یا جراح لثه پایه ایمپلنت را در استخوان فک قرار می دهند و در مرحله بعد دندانپزشک ترمیمی روکش ایمپلنت را قرار می دهد. ترس بیماران از این درمان مربوط به ترس از قسمت جراحی آن بوده و بهتر است مراجعین بدانند که سختی جراحی در اغلب موارد نسبت به جراحی و کشیدن دندان عقل آسان تر است.

این متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی با اشاره به اینکه مشکلات پس از جراحی ایمپلنت به نسبت کمتر است، یاد آور شد: امروزه تمام شرکت ها به سمت آسان شدن درمان ایمپلنت و سریع تر انجام شدن آن رفته اند و درمان ایمپلنت از سن ۱۸ سال به بعد امکان پذیر است.

خلج اضافه کرد: تنها مواردی که ما اجازه درمان ایمپلنت نداریم مربوط به افرادی است که بیماری های خاص دارند مثل بیماری هایی که با نقص سیستم ایمنی و یا مشکلات استخوان در ارتباط هستند و همینطور افرادی که بیماری‌های متابولیک داشته باشند و بخواهند ایمپلنت کنند، ریسک درمان بالا بوده و احتمال شکست درمان با وجود بعضی بیماری‌های زمینه ای افزایش پیدا می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه اظهار داشت: درمان ایمپلنت برای افرادی که مبتلا به بیماری های قلبی و فشارخون هستند با مشورت پزشک قلبشان هیچ ایرادی ندارد و تا کنون ایمپلنت برای این دسته از افراد انجام شده و موفق هم بوده و به طور کلی برای درمان ایمپلنت افرادی که دارای بیماری های خاص هستند حتما باید ابتدا با پزشکشان مشاوره قبل از درمان را انجام دهند.

وی ادامه داد: سن و سال در ایمپلنت عامل رد کننده درمان نیست و باید توجه داشت که روش ایمپلنت درمانی بوده که بعد از طی مراحل کامل شدن لازم است بیمار سالی یک تا دو بار نزد دندانپزشک مراجعه کند و تحت کنترل باشند. همچنین فرد باید توانایی انجام امور بهداشتی دهان و دندانش را داشته باشد تا مثل هر درمان دیگری، درمان موفق باشد.

عضو انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی افزود: متأسفانه فرهنگی که در بین مردم در حال رواج بوده این است که بیماران دندان های خود را به جای مراحل طولانی یا سخت درمان ریشه وترمیم می کشند و به جای آن به دنبال درمان ایمپلنت هستند؛ این درحالی است که درمان ایمپلنت هر چقدر هم موفق باشد هیچ وقت جای دندان های طبیعی خود فرد را نمی گیرد و رسالت تمام دندانپزشکان به خصوص دندانپزشکان ترمیمی این است که تا جایی که ممکن بوده نسج سالم دندان ها و خود دندانها را حفظ کنند.

خلج با اشاره به اینکه درمان ایمپلنت هم مثل هر درمان دیگری طول عمر خودش را دارد و غیر قابل پیش بینی است که برای آن طول عمر و زمان تعیین کنیم، گفت: وقتی این توضیحات به بیمار داده شود قطعا قانع می شود تا دندان های خودش را حفظ کند و درمان ایمپلنت را به عنوان راه حل نهایی و زمانی که دیگر هیچ راه حلی وجود نداشته باشد، در نظر گیرند.

وی در پایان گفت: توصیه می کنم مردم به حفظ و بهداشت دندانهای شان بیشتر اهمیت دهند و سالی یک تا دو بار به دندانپزشکان جهت کنترل سلامت دهان و دندان مراجعه کنند.