۳۲۶ طرح کشاورزی در قزوین تسهیلات رونق تولید دریافت کردند

کورش کشاورز محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای این میزان طرح های کشاورزی مبلغ یک هزار و ۹۷ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین در همین راستا؛ دو طرح تولیدی کشاورزی که از چرخه دریافت تسهیلات رونق تولید حذف شده بودند با دریافت تسهیلات به چرخه تولید بازگشتند.

کشاورز محمدیان بیان کرد: حسب تاکید استاندار محترم در خصوص بررسی واحدهای متقاضی تسهیلات رونق تولید که توسط بانک های عامل بدلیل عدم تکمیل مدارک لازم توسط متقاضیان، عدم تامین وثایق و تضامین مورد نیاز در مدت زمان تعیین شده تایید نشده با برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان استانداری، جهاد کشاورزی، بانک های عامل و متقاضیان، تاکنون ۲ طرح کشاورزی موفق به دریافت تسهیلات و بازگشت به چرخه تولید شدند.

وی بیان کرد: از این دو طرح یکی در بخش دام و طیور با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد ریال و به عاملیت بانک ملت و طرح دیگر در بخش گلخانه با اعتبار ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در بانک توسعه و تعاون به متقاضیان پرداخت شده است.

کشاورز گفت: در همین راستا؛ ۱۸۳ طرح تولیدی کشاورزی در زمینه های مختلف بخش کشاورزی اعم از گلخانه، دام و طیور و شیلات که از جانب بانک های عامل برای دریافت تسهیلات رونق تولید تایید نشده بودند بررسی و تعیین تکلیف شد.

وی اضافه کرد: از این میزان طرح های بررسی شده؛ ۵۲ طرح کشاورزی مجدد به چرخه دریافت تسهیلات رونق تولید بازگشتندتا با تکمیل پرونده بتوانند از تسهیلات سامانه بهین یاب بهره مند شوند.

کشاورز یادآور شد: از ۵۲ طرح بازگشتی به چرخه دریافت تسهیلات، ۵ طرح بخش کشاورزی در آستانه دریافت تسهیلات بهین یاب شدند.

وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت از طرح های تولیدی و کشاورزی و بازگشت به چرخه تولید می توان در راستای رشد وتوسعه بیشتر بخش کشاورزی حرکت کنیم.