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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۸

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۶۳ نوع کالا از چهارمحال وبختیاری صادر می شود

۶۳ نوع کالا از چهارمحال وبختیاری صادر می شود

شهرکرد- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ۶۳ نوع کالا از چهارمحال و بختیاری در حال حاضر صادر می شود.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۳ نوع کالا از چهارمحال و بختیاری در حال حاضر صادر می شود، اظهار داشت: در حال حاضر از این استان در بخش های مواد غذایی، الکترونیکی، مواد معدنی، کشاورزی، گیاهان دارویی لوازم خانگی و ... کالا صادر می شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر لوازم خانگی، کولر، آبگرمکن، یخچال، یخچال فریزر، مغز بادام، مصنوعات پلاستیکی، خامه، پنیر، دوغ، شیر، ماهی قزل آلا، خوراک دام و طیور، ماشین لباسشویی، مصنوعات فلزی، دانه های روغنی، کاشی، سرامیک، تراکتور، موکت، شکلات، ظروف چدنی، گیاهان دارویی، لوله و اتصالات، خوراک آبزیان، مفتول، بدنه کامیون و روغن نباتی از چهارمحال وبختیاری صادر می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه صادرات زمینه ساز رونق بخش تولید در این استان است که موجب کاهش نرخ بیکاری می شود.

کد مطلب 3922924

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