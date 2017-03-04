۶۳ نوع کالا از چهارمحال وبختیاری صادر می شود

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۳ نوع کالا از چهارمحال و بختیاری در حال حاضر صادر می شود، اظهار داشت: در حال حاضر از این استان در بخش های مواد غذایی، الکترونیکی، مواد معدنی، کشاورزی، گیاهان دارویی لوازم خانگی و ... کالا صادر می شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر لوازم خانگی، کولر، آبگرمکن، یخچال، یخچال فریزر، مغز بادام، مصنوعات پلاستیکی، خامه، پنیر، دوغ، شیر، ماهی قزل آلا، خوراک دام و طیور، ماشین لباسشویی، مصنوعات فلزی، دانه های روغنی، کاشی، سرامیک، تراکتور، موکت، شکلات، ظروف چدنی، گیاهان دارویی، لوله و اتصالات، خوراک آبزیان، مفتول، بدنه کامیون و روغن نباتی از چهارمحال وبختیاری صادر می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه صادرات زمینه ساز رونق بخش تولید در این استان است که موجب کاهش نرخ بیکاری می شود.