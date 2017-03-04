  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

تخصیص اعتبار صد میلیارد تومانی مجلس برای کمک به زندانیان غیرعمد

تخصیص اعتبار صد میلیارد تومانی مجلس برای کمک به زندانیان غیرعمد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل برای کمک به زندانیان جرایم غیرعمد موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، نمایندگان خانه ملت در نشست علنی امروز (۱۴ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بند الحاقی (۲) تبصره ۱۷ تصریح دارد «در اجرای ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ یکهزار میلیارد  ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، قرار می‌گیرد».

طبق ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر از موارد محکومیت ناشی از کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، سرقت، خیانت در امانت مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند.

گفتنی است، آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و بر مبنای همین دولت مکلف می‌شود نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این ماده اقدام نماید.

کد مطلب 3922925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها