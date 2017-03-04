کشت گیاهان دارویی بهترین راهکار در تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر شنبه در دیدار با جمعی از کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به مناسبت هفته منابع طبیعی در محل دفتر خود ضمن بیان اینکه با توجه به شعار سال اقتصاد مقاومت و تاکیدات رهبر معظم انقلاب باید به دنبال راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی بود که در این بین بهترین راهکار کشت گیاهان دارویی است، ابراز داشت: کشت گیاهان دارویی از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است چراکه علاوه بر بازدهی زودهنگام ارزآوری را نیز به دنبال دارد و زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را در استان فراهم می کند.

وی با بیان اینکه حفاظت از عرصه های طبیعی اقدام معنوی به شمار می رود که در قرآن و احادیث به آن نیز اشاره شده است، ابراز داشت: در قرآن نیز مطرح شده که شکستن شاخه درخت شکستن بال فرشتگان است و از مفهوم این آیه می توان درک کرد که امروز وظیفه همه ما حفظ و صیانت از عرصه های طبیعی قلمداد می شود.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه برای افزایش پوشش گیاهی باید تلاش بیشتری صورت گیرد، ابراز داشت: هفته منابع طبیعی فرصت خوبی است تا بتوان با بهره گیری از آن اقدام به افزایش سرانه فضای سبز کرد که این اداره با در اختیار نهادن درخت به مردم در امر کاشت نهال پیشگام است لذا امیدواریم با مشارکت مردمی بتوان در راستای حفظ و احیای عرصه های طبیعی کوشا باشیم.

آیت الله شاهچراغی تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد چنین به نظر می رسد که باید به گونه ای عمل کرد تا بتوان با کاشت گیاهان دارویی و درختان شرایط افزایش اشتغال را در جامعه هموار کرد که طی سال جاری کاشت سه هزار و ۷۰۰ هکتار باریجه در سطح استان سمنان به روشنی گواه این موضوع است که با آموزش باید به سوی اقتصاد نوین حرکت کرد.