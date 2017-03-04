جاعل نسخه های پزشکی در قزوین دستگیر شد

سرهنگ ایرج محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی گزارش رسیده به پلیس امنیت عمومی مبنی بر اینکه شخصی با مراجعه به داروخانه های سطح شهر و استفاده از نسخه های جعلی اقدام به تهیه دارو می کند موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرارگرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی استان با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات لازم، متهم مورد نظر ساکن در یکی از استان های همجوار را شناسایی و پس از کسب مجوز قضائی در قزوین در حین استفاده از نسخه های جعلی به همراه ۱۶ دفترچه بیمه و یک عدد مهر سرقتی متعلق به یک پزشک دستگیر کردند.

سرهنگ محمدی تصریح کرد: متهم تحت بازجویی های فنی پلیس به سرقت مهر یک پزشک، جعل نسخه های پزشکی و تهیه دارو از داروخانه ها اعتراف کرد.

وی با اشاره به کسب درآمد به مبلغ ۸۰ میلیون ریال توسط متهم با همین شیوه و شگرد در قزوین اضافه کرد: این متهم سابقه دار و جاعل اسناد رسمی و گواهی پزشکی به ارتکاب این جرم در استان های البرز، تهران، کرمانشاه نیز اعتراف کرد.

در پایان این مسئول انتظامی یادآور شد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.