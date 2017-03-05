محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یک ماه می شود که شکایت رسمی فدراسیون بسکتبال ایران علیه «درک باورمن» برای مرجع حل اختلاف فدراسیون بین المللی ارسال شده است، خاطرنشان کرد: البته هنوز نتیجه این شکایت به دستمان نرسیده تا مشخص شود که باورمن دقیقا بابت اقدام غیراخلاقی و غیرحرفه ای که انجام داده باید چه خسارتی را به بسکتبال ایران پرداخت کند.

وی تصریح کرد: شکوائیه فدراسیون بسکتبال ایران به دو زبان فرانسه و انگلیسی برای مرجع حل اختلاف فدراسیون بین المللی بسکتبال ارسال شده است. در این شکوائیه ضمن اشاره به قرارداد درک باورمن و بندهای آن، دریافت خسارت از این مربی را خواستار شده ایم. اینکه فدراسیون جهانی چه زمانی پاسخ شکایت ایران را بدهد، اصلا مشخص نیست. باید فشار بیشتری وارد کنیم تا زودتر به نتیجه برسیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال همچنین در مورد انتخاب سرمربی خارجی برای تیم ملی و ۶ مربی که رزومه آنها در اختیار این فدراسیون قرار گرفته بود، گفت: رزومه ها را گرفته و بررسی کرده ایم. مربیان خوبی به ما معرفی شده اند اما منتظر گزینه بهتر هم هستیم. شاید مربی آتی تیم ملی از بین همین گزینه های فعلی انتخاب شود و شاید هم گزینه دیگری خارج از ترکیب فعلی را انتخاب کنیم.

مشحون تاکید کرد: هیچ عجله ای برای انتخاب سرمربی جدید نداریم. نیازی نیست در زمان کم به تصمیم و نتیجه نهایی برسیم. حداقل تا خردادماه زمان داریم تا سرمربی جدید را انتخاب کنیم. تا آن زمان با حوصله و دقت گزینه های معرفی شده را بررسی می کنیم تا با کمترین اشتباه، سرمربی آتی تیم ملی بسکتبال را انتخاب و معرفی کنیم.

وی همچنین در مورد زمان آغاز به کار «مناترونیک» مربی صربستانی با بسکتبال ایران گفت: توافقات نهایی با این مربی حاصل شده است. او از اردیبهشت ماه سال آینده به طور رسمی همکاری با بسکتبال ایران را آغاز می کند. قرار است «مناترونیک» هدایت تیم های پایه را عهده دار باشد.

رئیس فدراسیون بسکتبال در پایان در مورد مراسم تقدیری که روز گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهارداشت: در این مراسم از بسکتبال به خاطر عنوان سومی مسابقات قهرمانی آسیا در شانگهای چین و مدال برنزی که دراین رقابتها به دست آورد، تقدیر شد.