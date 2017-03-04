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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

هواشناسی پیش‌بینی کرد؛

کاهش ۸ درجه دمای هوای قم طی ۲ روز آینده/آسمان امروز بارانی می‌شود

کاهش ۸ درجه دمای هوای قم طی ۲ روز آینده/آسمان امروز بارانی می‌شود

قم - کارشناس پیش بینی هواشناسی استان قم گفت: طی دو روز آینده هوای استان قم از ۲۰ درجه به ۱۲ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

مرتضی صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر، هوای امروز قم را کمی ابری همراه با افزایش ابر و در پاره‌ای نقاط رگبار و بارندگی پیش بینی کرد و گفت: احتمالا هوای استان قم از بعد از ظهر امروز بارانی باشد.

وی همچنین به وزش باد در این استان اشاره کرد و گفت: سمت باد غربی و حداکثر سرعت آن ۴۵ کیلومتر بر ساعت است و بیشینه دما نیز به ۲۰ درجه بالای صفر می‌رسد.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان قم در ادامه هوای فردا را هم نیمه ابری به تدریج با افزایش ابر پیش‌بینی و عنوان کرد: بعد از ظهر فردا وزش باد نسبتا شدید و برخی از ساعات همراه با بارش باران و در ارتفاعات هم بارش برف خواهد بود.

وی گفت: حداکثر سرعت وزش باد برای فردا ۵۵ کیلومتر بر ساعت است و حداقل دما هم ۱۵ و حداکثر ۵ درجه پیش بینی می‌شود.

صبوری همچنین هوای روز دوشنبه را هم ابری در برخی از نقاط همراه با بارش باران عنوان کرد و گفت: حداکثر سرعت وزش باد در این روز به ۴۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و حداقل دما ۴ درجه و حداکثر به ۱۲ می‌رسد که این نشان می‌دهد که طی دو روز آینده هوای استان قم تا هشت درجه کاهش خواهد داشت.

کد مطلب 3922954

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