دایی:پرسپولیس نیازی به تعریف من ندارد/ انواع بی حرمتی ها را دیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پرسپولیس در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال، گفت: فردا یک بازی خیلی مهم را برابر پرسپولیس داریم و به خاطر اینکه بتوانیم جواز حضور در رقابتهای آسیایی را بگیریم به سه امتیاز این بازی نیاز داریم.

وی افزود: پرسپولیس و برانکو ایوانکوویچ نیازی به تعریف ندارند ولی امیدوارم که بتوانیم سه امتیاز را بگیریم.

سرمربی نفت در مورد غیبت پنج بازیکن پرسپولیس تصریح کرد: از یک طرف این موضوع خوب است اما ما هم دو بازیکنمان را در اختیار نداریم. پرسپولیس بازیکن خوب دارد اما فردا من باید از یک دروازه بان جوان استفاده کنم. الان ما مشکلاتی داریم که من آرزویم این بود که ای کاش ۵ بازیکن نداشتیم! الان مشکلات به حداکثر خود رسیده است. پرسپولیس تیم خوبی است. این تیم پنج بازیکن ندارد اما بازیکنانی دارد که می خواهند خودشان را و شایستگی هایشان را نشان دهند که این موضوع کار را سخت تر می کند.

دایی تاکید کرد: ماچند روز تمرین منظم نداشتیم اما تیم ما از نظر فوتبالی چیزی کم ندارد و توانایی این را دارد که تیم های دیگر را شکست دهد.

سرمربی تیم نفت تهران افزود: امروز هم ما را در زمین تمرینمان راهمان ندادند. ما مشکلات زیادی داریم و به همین خاطر مجبورشدیم به ورزشگاه تختی برویم که چمن آن هنوز کوتاه نشده بود. شاید فردا به بازیکنانمان بگوییم مستقیم به ورزشگاه بیایند. امسال انواع و اقسام بی حرمتی ها را دیدیم.

وی در مورد مشکل مالیاتی اش تصریح کرد: این لطف مدیران جدید پرسپولیس است که اولین بار است حساب های ما را مسدود کردند. خود من هم مانده ام. یکی مدیر شرکت اتومبیل سازی بوده و سر از بزرگترین باشگاه ایران در می آورد. من این لطف را مدیون مدیرانی هستم که برای اولین بار در عمرم حساب هایم مسدود شد!

سرمربی تیم نفت همچنین با انتقاد از شرایطی که بر فوتبال ایران حاکم است و عدم دریافت مطالباتش تاکید کرد: فدراسیون فوتبال مسئول اول این ورزش است. آنها باید اهلیت خیلی ها را بسنجند. من این پیشنهاد را دادم که هر کس وارد این فوتبال می شود ضمانت بدهد. بازیکنان و مربیان خارجی یک مامنی دارند و دیر یا زود به حق و حقوقشان می‌رسند اما ما ایرانی ها مظلوم واقع شدیم. باشگاه ها به کارشان ادامه دهند بدون اینکه تعهدات چندین سال قبلشان را بدهند. برای خارجی ها فیفا تصمیم می‌گیرد اما اینجا کمیته انضباطی تصمیم گیرنده است.

وی در مورد وضعیت سجاد شهباززاده گفت: این بازیکن از ترکیه آمده بود و چند روز تمرین نداشت. پس از آن هم به اعتصاب بازیکنان ما خورد که او تمرین نداشت. مطمئنا اگر کارها و مسائل کارت بازی اش حل شود می‌تواند فردا به ما کمک کند. الان در حال پیگیری این موضوع هستند. سجاد از هر نظر هم اخلاقی و هم فنی بازیکن بزرگی است.

وی در مورد رویارویی خط دفاع پرسپولیس و خط حمله نفت تصریح کرد: ما این موضوع را در بازی نشان می دهیم.

سرمربی نفت درباره اینکه پیش از این گفته بود می خواهند پرسپولیس را قهرمان کنند، گفت: شما هر جور دلتان می‌خواهد حرف های ما را تحریف می کنید و از اول و آخرش می‌زنید. مگر می‌شود تیمی که از بازی اول لیگ تمام حریفانش را برده را بخواهند قهرمان کنند؟ پرسپولیس امسال فراز و نشیب نداشته اما فردا سه امتیاز را می خواهیم و به همین خاطر تمرین کردیم. من دوست دارم پرسپولیس در هر بازی البته به جز مسابقه با نفت برنده باشد.

وی در مورد حضور در کنکور دکتری گفت: بعد از ۱۱ سال که من فوق لیسانس را گرفتم انگیزه شخصی و دوستانم باعث شدند در آزمون دکتری شرکت کنم. من در جوامع عربی و اروپایی و امریکایی زندگی کرده ام و دوست دارم از نظر علمی هم جواب خیلی از مسائل را بگیرم. مطمئنا دوست دارم اگر قبول شدم درسم را ادامه دهم. من دنبال مقام نیستم که پستی در این مملکت بگیرم و دکترای افتخاری بگیرم. می خواهم آزادانه زندگی کنم و هیچ پست و مقامی را قبول نمی‌کنم. یک لحظه زندگی الان خود را با هیچ چیز عوض نمی کنم.