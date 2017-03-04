لزوم آمادگی کامل دستگاه های اجرایی برای خدمات رسانی ایام نوروز ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر شنبه در هفتمین نشست سال جاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک، با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال و فرارسیدن نوروز ۹۶، اظهار داشت: تمامی دستگاه های مسئول خدمات رسانی به مسافران نوروزی استان باید وظایف محوله خود را به بهترین نحو به انجام برسانند.

وی افزود: آمادگی دستگاه ها در ارائه خدمات نوروزی باید کامل و رضایت بخش باشد و فعالیت های نوروزی سازمان های مسئول و مرتبط به طور دقیق مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.

استاندار مرکزی بیان کرد: پیش بینی های لازم در مورد فعالیت هایی که هر دستگاه در خدمات رسانی نوروز بر عهده دارد باید صورت پذیرد تا زمینه جلب رضایت مسافران نوروزی استان فراهم شود.

در این نشست همچنین، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی اظهار داشت: در استان مرکزی هشت کمیته ستاد خدمات سفر کار خود را آغاز کرده و ۶۰ دستگاه اجرایی عضو هشت کمیته ستاد خدمات سفر استان هستند.

سیدمحمد حسینی افزود: ارائه این خدمات از روز ۲۵ اسفندماه سال جاری آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

رقیه یادگاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به ابلاغ اعتبارات سال جاری استان مرکزی گفت: سه هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی به استان مرکزی در سال ۹۵ تخصیص یافته و ۸۶ درصد از درآمدهای استان مرکزی نیز وصول شده است.