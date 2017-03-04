تلاش رضا یزدانی برای بازگشت به میدان/ انتظار ۸ ماهه تا بهبودی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا یزدانی اوایل سالجاری پس از مصدومیت در تمرینات شخصی در شهرستان جویبار، با تلاش و تمرینات فراوان توانست مجوز حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو را کسب کند که البته در این میدان بزرگ بین المللی با ناداوری و بدشانسی نتوانست به مدال برسد. او به رغم پارگی آشیل پا در ماههای قبل از المپیک از هیچ تلاش و تمرینی دریغ نکرد تا بتواند ویترین افتخاراتش را به یک مدال المپیک مزین کند، اما سرنوشت چیز دیگری برایش رقم زد و او را با پائی مصدوم و دستی خالی از برزیل به تهران بازگرداند.

به هر حال او هفته گذشته به کلن آلمان رفت و مورد عمل جراحی آشیل پا قرار گرفت که به گفته خودش عمل با موفقیت انجام شده و باید ۸ ماه آینده را برای بازگشت به کشتی با اقدامات ویژه درمانی سپری کند.

به گفته رضا یزدانی، پای او باید حدود دو هفته در گچ باشد و سپس کفش ویژه ای را برای او تجویز کرده اند و باید مدتها از این کفش استفاده کند. یزدانی باید ۳ ماه دیگر دوباره برای بررسی روند درمان به آلمان بازگردد و مورد معاینات پزشک معالجش قرار گیرد.

رضا یزدانی در اظهارات اخیرش اعلام کرده برای بازگشت به تشک کشتی بسیار باانگیزه و مصمم است که همین روحیه خوب می تواند روند درمانی او را بسیار تسریع بخشد.