به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در همایش تببین جایگاه اقتصاد مقاومتی در توسعه و کارآفرینی شهری گفت: مهمترین چالش اقتصادی ایران بیکاری است و حجم آن در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی آن را مبدل به بحرانی برای کشور کرده است.

زاهدی افزود: بیکاری در میان فارغ التحصیلان می تواند عوارض متعددی به دنبال داشته و آثار نابهنجاری در حوزه های اجتماعی و سیاسی ایجاد کند.

وی ادامه داد: دانشگاه های کشور و آموزش عالی دارای ایراداتی است، که محوری ترین آنها سنتی بودن نظام آموزشی از باب محتوا و سیاستگذاری است.

زاهدی با تاکید بر لزوم پوست اندازی در نظام آموزشی گفت: سند علمی کشور با این نگاه تدوین شده و به آموزش به عنوان یک ابزار مهارتی نگاه کرده است و از دانشگاه های نسل سومی سخن گفته شده که فارغ التحصیلان آن کار آفرینی، مهارت حرفه ای را توامان دارند اما کمیسیون آموزش معتقد است باید دانشگاه های نسل چهارمی بنا شوند که علاوه بر کار آفرینی، مهارت حرفه ای اهداف دانشگاههای اسلامی، باور و تعهد دینی را نیز داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در بند ۸۲ و بند ج ماده ۸۱ تلاش کرده است آموزش مهارتی نهادینه شود بطوریکه در سال ۹۶ بیش از ۳۸ درصد؛ در سال ۹۷ بیش از ۴۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد دانش آموزان دبیرستانها در معرض آموزش مهارتی قرار گرفته باشند.

ریس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: تکلیف برنامه برای توسعه مهارت دانشجویان در سال ۹۶ آن است که با فراوانی ۱۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد دانشجوها تحت آموزش مهارتی قرار گرفته باشند.