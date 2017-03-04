یادواره سرداران،فرماندهان و۵۴۰شهید شهرستان صومعه سرابرگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیا عاشوری در جلسه هماهنگی برگزاری یادواره شهدا و اعزام کاروان های راهیان نور که عصر شنبه در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: یادواره سرداران، فرماندهان و ۵۴۰ شهید والا مقام شهرستان صومعه سرا برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مراسم روز پنج شنبه ۱۹ اسفند رأس ساعت ۱۴:۳۰در مصلای مسجد جعفری صومعه سرا برگزار می شود، افزود: امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان سخنران این مراسم است.

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا با اشاره به اینکه اقتدار، آرامش و امنیت موجود در جامعه مرهون ازخودگذشتگی و خون این شهدا است، گفت: صومعه سرا هرساله شاهد برگزاری این یادواره با همکاری همه مسئولان و دستگاه های اجرایی شهرستان به نحوی شایسته است.

وی با دعوت از همه اقشار مردم شهرستان صومعه سرا برای حضور در این مراسم، خاطرنشان کرد: ما مدیون این شهدا هستیم و حضور در اینگونه مراسمات می تواند ادای دینی به فداکاری این عزیزان باشد.

اعزام ۶ اتوبوس از شهروندان صومعه سرایی به مناطق عملیاتی جنوب

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا در ادامه به موضوع اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اشاره و تصریح کرد: بازدید از مناطق عملیاتی می تواند سبب ارتقای سطح معنوی و باورهای دینی جامعه به ویژه جوانان و نسل بعداز انقلاب شود.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز با هجمه های فراوان از سوی دشمنان به ویژه در حوزه فرهنگی روبه رو هستیم، تأکید کرد: راهیان نور یک راهکار مناسب برای مقابله با این هجمه ها محسوب می شود.

به گفته این مسئول انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی یکی از وظایف مهم مسئولان نظام است که می تواند در قالب اعزام کاروان های راهیان نور با همکاری و تعامل همه دستگاه ها اجرایی شود.

سرهنگ عاشوری با اشاره به اعزام شش اتوبوس در روز ۲۲ اسفند ماه به مناطق عملیاتی جنوب کشور از شهرستان صومعه سرا، افزود: یک اتوبوس نیز برای حضور در مراسم تحویل سال نو به این مناطق اعزام می شود.

راهیان نور حرکتی همیشگی و مستمر

در ادامه این جلسه فرماندار صومعه سرا نیز با اشاره به تأثیرات معنوی اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی، افزود: سفر به مناطق عملیاتی برای بهره مندی از معنویت و نورانیت این مناطق است.

علی فتح اللهی به نقش موثر حضور در این مناطق برای جوانان اشاره کرد و گفت: راهیان نور حرکتی همیشگی و مستمر بوده و می توان از این پتانسیل و ظرفیت در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بهره برد.

وی با بیان اینکه اهمیت راهیان نور همانند دفاع مقدس است، تصریح کرد: تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی باید در جهت برگزاری هرچه بهتر این حرکت فرهنگی همکاری و حضور پررنگ داشته باشند.