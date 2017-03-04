به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: ساعت شش و نیم صبح روز جاری(شنبه) در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس، مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در کیلومتر ۱۵ لاین شرقی محور اصفهان - دلیجان، ماموران به محل اعزام شدند و مشاهده شد که یک دستگاه کامیون کشنده آکسور واژگون شده است.

رئیس پلیس راه استان مرکزی بیان داشت: بر اثر این تصادف، راننده کامیون به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف جان باخت.

وی خاطرنشان کرد: افسر کارشناس تصادفات حاضر در صحنه، علت تصادف مذکور را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده و نیز برطرف نکردن اختلاف سطح راه نسبت به کنار جاده از سوی اداره راه عنوان کرد.