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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

سخنگوی کمیسیون بهداشت خبر داد؛

تفاهم وزارت بهداشت و رفاه برای پرداخت مطالبات بیمارستان ها

تفاهم وزارت بهداشت و رفاه برای پرداخت مطالبات بیمارستان ها

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از تفاهم اولیه وزارتخانه های بهداشت و کار برای پرداخت مطالبات معوقه دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدنعیم امینی فرد درباره آخرین وضعیت بررسی اعتراض دانشگاه های علوم پزشکی جهت عدم پرداخت مطالبات‌شان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در پی نامه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران و تذکرات نمایندگان مجلس نسبت به وقوع چنین معضلی، هیات رئیسه مجلس به کمیسیون بهداشت و درمان ماموریتی داد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

وی ادامه داد: براساس ماموریت مذکور، نشستی با حضور مسئولان وزارتخانه های بهداشت و کار و اعضای کمیسیون های بهداشت و اجتماعی برگزار شد تا علت دقیق عدم پرداخت مطالبات بررسی شده و راهکاری برای رفع آن در نظر گرفته شود.

امینی فرد تصریح کرد: واقعیت آن است که نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به نتیجه مشخصی نرسید اما رییس کمیسیون پیگیری های زیادی را برای چگونگی تعیین تکلیف این موضوع انجام دادند که در نهایت مشخص شد جلسه دیگری در دفتر معاونت امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده تا به این مهم رسیدگی شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: بر اساس آخرین اخبار به دست آمده گویا تفاهم اولیه ای بین وزارتخانه های بهداشت و کار انجام شده است تا مطالبات معوقه دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت شود.

کد مطلب 3922995
حبیب احسنی پور

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