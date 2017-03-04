به گزارش خبرگزاری مهر، سروان وحید صاحبکاران اظهار کرد: مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباطی کشور مبدا و مقصد برقرار شود و برقراری این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی، غیرمجاز قاچاق مکالمات تلفنی نامیده می‌شود.

وی افزود: افرادی که اقدام به قاچاق مکالمات تلفنی می‌کنند خسارت غیرقابل جبرانی را به اقتصاد کشورمان وارد می‌کند.

سروان صاحبکاران گفت: با توجه به شرح وظایف‌، پلیس فتا مستند به ماده ۷۵۲ قانون مجازات اسلامی رصد، شناسایی و برخورد با اینگونه جرایم را در اولویت کاری خود قرار داده است که در این راستا پس از وصول خبری‌ در این خصوص موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه کارشناسان‌ این پلیس موفق به شناسایی اعضای اصلی باند قاچاق مکالمات غیرقانونی در استان گلستان شدند و با هماهنگی مقام قضایی و حضور کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت کشور و استان، محل فعالیت این مجرمین واقع در یکی از مناطق شهر گرگان شناسایی و طی یک عملیات ‌غافلگیرانه پلیسی متهمین نیمه شب در حال انجام اعمال مجرمانه دستگیر شدند.

سروان صاحبکاران بیان داشت: تجهیزات‌ مورد استفاده متهمان جمع‌آوری و جهت بررسی‌های فنی و تخصصی به پلیس فتا فرستاده شدند و ۴ متهم که ۳ نفر از آنان از تهران به گرگان مراجعه کرده بودند به مرجع قضایی معرفی و متهمین اصلی روانه زندان شدند.

وی اظهار کرد: با اخذ نیابت قضایی کارشناسان به یکی از استان‌های همجوار ‌اعزام و تجهیزات نصب شده در آن مکان‌ها نیز ضبط و جهت بررسی‌های فنی به این پلیس ارسال شد.

سروان صاحبکاران افزود: کارشناسان در برآورد اولیه میزان خسارت ‌وارده به شرکت ارتباطات زیرساخت در این پرونده (در استان گلستان‌) را بالغ بر ۸ میلیارد ریال برآورد کرده اند که به صورت قاچاق مکالمات ‌لمللی صورت گرفته است و برآورد میزان خسارت کلی اعضای این باند در سایر استان‌ها در حال بررسی است.

مسئول پلیس فتا گلستان، گفت: این‌گونه اعمال علاوه بر به خطر انداختن امنیت شبکه‌های مخابراتی، برای هموطنانی‌که از این امکانات غیرمجاز بهره می‌برند خطرات امنیتی نیز در پی خواهد داشت و تمامی تماس‌های آن‌ها از طریق افراد دیگری پیگیری و حتی شنود خواهد شد. لذا شهروندان گرامی توجه داشته باشند که برای ارتباطات خود حتماً از امکانات سایت‌ها و شرکت‌های مجاز و معرفی شده از طریق شرکت مخابرات ایران استفاده کنند.