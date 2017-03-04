نماینده آیت الله سیستانی در منطقه سیستان درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی طباطبایی از علمای بزرگ منطقه سیستان و نماینده آیت الله سیستانی در منطقه سیستان صبح امروز در شهرستان زابل دار فانی را وداع گفت.

این عالم برجسته نماینده آیت الله سیستانی در منطقه سیستان بود و سال ها در زمینه علوم دینی و فرهنگی به مردم این خطه خدمت رسانی کرد.

طبق این گزارش آیت الله سید محمد حسینی طباطبایی در سن ۸۱ سالگی و به دلیل مشکلات کلیوی دار فانی را وداع گفت.

گفتنی است مراسم وداع عمومی با پیکر مطهر این عالم گرانقدر روز دوشنبه از ساعت ۹ صبح در محل حسینیه بیت آیت الله طباطبایی و مراسم تشییع پیکر نیز ساعت ۳ بعد از ظهر از مقابل منزلش واقع در خیابان فردوسی زابل برگزار می شود.