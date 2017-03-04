  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

نماینده آیت الله سیستانی در منطقه سیستان درگذشت

نماینده آیت الله سیستانی در منطقه سیستان درگذشت

زابل - آیت الله سید محمد حسینی طباطبایی نماینده آیت الله سیستانی در منطقه سیستان صبح امروز در شهرستان زابل دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی طباطبایی از علمای بزرگ منطقه سیستان و نماینده آیت الله سیستانی در منطقه سیستان صبح امروز در شهرستان زابل دار فانی را وداع گفت.

این عالم برجسته نماینده آیت الله سیستانی در منطقه سیستان بود و سال ها در زمینه علوم دینی و فرهنگی به مردم این خطه خدمت رسانی کرد.

طبق این گزارش آیت الله سید محمد حسینی طباطبایی در سن ۸۱ سالگی و به دلیل مشکلات کلیوی دار فانی را وداع گفت.

گفتنی است مراسم وداع عمومی با پیکر مطهر این عالم گرانقدر روز دوشنبه از ساعت ۹ صبح در محل حسینیه بیت آیت الله طباطبایی و مراسم تشییع پیکر نیز ساعت ۳ بعد از ظهر از مقابل منزلش واقع در خیابان فردوسی زابل  برگزار می شود.

کد مطلب 3923002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها