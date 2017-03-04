تعطیلی دردسرساز بیمه ها در نوروز/استراحتگاه ها درجاده ها ایجادشود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسف نجفی پیش از ظهر شنبه در چهارمین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان اظهار کرد: کمپین «نه به تصادف» شکل گرفته تا در ایام نوروز شاهد تصادفات کمتری در سطح جاده های استان کرمان باشیم.

وی با اشاره به اینکه در ایام نورز شرکت های بیمه تعطیل هستند و مردم در این ایام به مشکل بر می خورند، افزود: پیشنهاد می کنیم شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت در ایام نوروز کشیک بگذارند.

سرهنگ نجفی با اشاره به اینکه باید نقاط حادثه خیز مشخص و علامت گذاری شود تا رانندگان در این محل ها احتیاط لازم را داشته باشند، گفت: در ایام نوروز نباید هیچ عملیات عمرانی در سطح جاده های استان کرمان انجام شود.

فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان تصریح کرد: ۶۰ درصد تصادفات منجر به فوت در سال گذشته مربوط به واژگونی خودرو بوده است و این امر به دلیل خواب آلودگی و خستگی راننده رخ داده است.

وی عنوان کرد: با توجه به وسعت استان و گستردگی جاده ها ایجاد استراحت گاه های بین راهی و جاده ای باید مدنظر قرار گیرد.

سرهنگ نجفی افزود: در ایام نوروز از تردد هر گونه اتوبوس، مینی بوس و خودروهای غیر استاندارد با پلاک شخصی و دولتی که اجازه راهداری نداشته باشند در جاده ها جلوگیری می شود.