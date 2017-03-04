محمود مهر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان متناسب با برنامه راهبردی مصوب در هیئت امنا است و طبق آن پذیرش انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه سالانه بالغ بر ۳۰ هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته می‌شود، افزود: ۱۰ هزار نفر در آزمون‌ها، ۱۰ هزار نفر از طریق آزمون‌های استخدامی و ۱۰ هزار نفر نیز با مشارکت دیگر دانشگاه‌ها در دانشگاه فرهنگیان پذیرش می‌شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور عنوان کرد: پذیرش در پردیس‌های فرهنگیان با هدف استخدام در آموزش و پرورش انجام می‌شود و این هدف در صورت قبولی در آزمون تایید صلاحیت دانشگاه فرهنگیان محقق خواهد شد.

مهرمحمدی در خصوص طرح جامع آموز دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد: این طرح برای اولین بار تدوین شده و بنا به مطالبه هیئت امنای دانشگاه صورت گرفته است.

وی افزود: به دلیل اینکه دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور فعال است این طرح کمک می‌کند بدانیم کدام استان ظرفیت بهتری ارائه هر کدام از رشته‌ها دارد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور در خصوص حضور در بوشهر عنوان کرد: برگزاری اجلاس سرپرستان پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان هر ساله در یک استان برگزار می شود و هدف از برگزاری این برنامه ایجاد تبادل نظر و تدوین برنامه سال آینده است.

مهرمحمدی خاطرنشان کرد: از جمله برنامه‌های ارائه شده در این اجلاس استقرار کامل ساختار جدید، اجرای طرح جامع آموزش و هماهنگسازی فعالیت بخش‌های مختلف آن، تولید منابع آموزشی ویژه برنامه‌های درسی جدید با تاکید بر سیاست چند تالیفی، توسعه کمی و کیفی خدمات دانشجویی با تاکید بر برون سپاری است.

وی عنوان کرد: در برنامه‌های سال آینده توسعه در بخش‌های مختلف دانشجویی، اساتید، پرسنلی و تولید عمل وجود دارد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دانشگاه فرهنگیان وظیفه سنگین تربیت معلم را دارد لذا توسعه در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی و اجتماعی مورد نیاز است.