تلاش اردوغان برای خروج از باتلاق سوریه/موضع میانه رو مصر

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ مریم معمارزاده: اخیرا کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا تلاش کردند تا همزمان با برگزاری مذاکرات صلح سوریه در شهر ژنو قطعنامه‌‍‌‎ای را علیه دولت دمشق به تصویب برسانند. با این حال، تصویب این قطعنامه با وتوی چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد ناکام ماند. در همین ارتباط گفتگویی را با «خالد العبود» نماینده پارلمان سوریه انجام داده ایم که مشروح آن از نظر می‌گذرد؛

خالد العبود با اشاره به وتوی پیش‌نویس قطعنامه ضد سوری آمریکا در شورای امنیت گفت: وتوی این قطعنامه این فرصت را به آمریکا می دهد تا به جستجوی نقاط اشتراک خود با روسیه درخصوص سوریه بپردازد. از همین رو، ترامپ نیز ممکن است به مبارزه واقعی با تروریسم در سوریه روی آورد؛ اما نه برای نابودی این گروه تروریستی بلکه برای حفظ منافع واشنگتن. علت این مسأله نیز این است که تداوم جنگ در سوریه دیگر تأمین کننده منافع آمریکایی ها نیست.

نماینده پارلمان سوریه در ادامه گفت: کشورهای حامی تصویب قطعنامه ضد سوری در واقع متجاوزانی هستند که تلاش می کنند دولت و ملت سوریه را به هر شکل ممکن تحت محاصره قرار دهند. این بار اولی نیست که طرف‌های متخاصم برای شکستن اراده دولت و ملت سوریه تلاش می کنند.

وی در همین ارتباط افزود: دشمنان سوریه در ابتدا برای تنگ‌تر کردن عرصه بر دولت و ملت سوریه و سرنگونی دولت قانونی دمشق، به شورای امنیت سازمان ملل متحد متوسل شدند. با این حال، فداکاری‌های ملت سوریه موجب شد تا آنها هیچگاه به اهدافشان نرسند. با این حال شاهد هستیم که دشمنان، امروز برای ضربه زدن به سوریه به درگیری با طرف‌های روسی و چینی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک متوسل شده اند.

العبود در ادامه یادآور شد: شما می توانید نقش مهم روسیه در مذاکرات آستانه و همچنین گفتگوهای ژنو۴ را ببینید. روسیه ایفاگر نقش بسیار مهمی است. با این حال آمریکایی ها و اروپایی ها در این مذاکرات غایب هستند. علت این مسأله هم این است که آنها مشغول توطئه‌چینی علیه دمشق در شورای امنیت هستند.

نماینده پارلمان سوریه در ادامه افزود: ترامپ هیچگاه برای نابودی تروریسم به سمت مبارزه با آن حرکت نخواهد کرد. وی به دنبال تحقق اهداف دیگری در پس پرده مبارزه با تروریسم است. هدف اول او این است که خود را فردی علیه تروریسم جلوه داده و به افکار عمومی اینگونه القاء کند که همراه با هم پیمانانش با تروریسم می‌جنگد.

العبود در همین راستا افزود: هدف دیگر ترامپ، حفظ منافع ایالات متحده آمریکا است. وی به خوبی می داند که ابزارهای واشنگتن در سوریه دیگر در عرصه میدانی کارایی ندارند. از همین رو، وی تلاش می کند تا برای محافظت از حداقل منافع واشنگتن، با تروریسم وارد مبارزه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضع مصر در قبال قطعنامه های ضد سوری در شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره و تصریح کرد: برادران ما در مصر با رأی ممتنع خود به قطعنامه های ضد سوری، تاکنون تلاش کردند تا موضع معتدلی را در قبال بحران سوریه اتخاذ کنند. مقامات دولت مصر در شرایط کنونی به دنبال فشار بر دولت و ملت سوریه نیستند.

العبود همچنین به پیشروی های نیروهای ترکیه ای به سمت الرقه سوریه اشاره کرد و گفت: اردوغان به خوبی و بهتر از هر کسی می داند که قدرت نیروهایش در خاک سوریه در حال فرسایش است. او همچنین به این واقعیت پی برده است که نفوذ بیش از حد در خاک سوریه بدون شک دولت آنکارا و ارتش آن را به شدت در خطر قرار می دهد.

نماینده پارلمان سوریه در همین ارتباط ادامه داد: به احتمال زیاد رجب طیب اردوغان تلاش می کند تا از طریق کانال های دیپلماتیک و سیاسی از باتلاق سوریه خارج شود. او همچنین تلاش خواهد کرد تا سیاستهایش در قبال بحران سوریه را نزد افکار عمومی ترکیه توجیه کند.