کشف بیش از چهار و نیم تن مغز بادام قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه راننده یک دستگاه کامیون قصد دارد از یک استان جنوبی محموله قاچاق را به تهران منتقل و از محور مواصلاتی قم عبور کند، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران آگاهی استان قرار گرفت.

به گفته وی با مشخص شدن مسیر و زمان عبور کامیون و کنترل محورهای مواصلاتی، خودرو در جاده قدیم «قم - تهران» مشاهده و توسط مأموران متوقف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌داد بار کامیون گونی‌های خرده پلاستیک بوده که در ادامه با هماهنگی مقام قضائی خودرو جهت بررسی بیشتر به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قم منتقل شد.

کرمی گفت: پس از تخلیه محموله مشخص شد کامیون حامل چهار تن و هفتصد کیلوگرم مغز بادام است.

رئیس پلیس آگاهی استان قم ارزش کالای مکشوفه را به گفته کارشناسان گمرک حدود ۸۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: نهایتاً متهم به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.

کشف ۷۰ رأس احشام قاچاق در قم

فرمانده انتظامی شهرستان قم اظهار داشت: با تلاش ماموران پاسگاه ۱۰ فرماندهی انتظامی شهرستان قم از یک دستگاه کامیون، ۷۰ رأس احشام قاچاق کشف شد.

سرهنگ هادی دیده‌ور گفت: عوامل گشت این پاسگاه حین گشت زنی در کیلومتر ۱۰ جاده اراک یک دستگاه خودرو کامیون که حامل احشام بود را جهت بررسی مدارک راننده متوقف کردند.

وی افزود: با توجه به اینکه خودرو فاقد هرگونه مجوز حمل و دامپزشکی بود، ۷۰ رأس احشام کشف و خودروی مذکور به ظن قاچاق به همراه احشام مکشوفه و پرونده تشکیل شده تحویل اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان شد.