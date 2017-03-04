دو واحد آبکاری در شهرستان کرج پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا لشکری اظهار کرد: دو واحد آبکاری غیرمجاز در شهرستان کرج به دلیل رها سازی پساب آلوده در محیط و بی توجهی به اخطاریه های محیط زیست پلمپ شد.

وی در ادامه تاکید کرد: این مهم با پیگیری بخش حقوقی اداره محیط زیست کرج و دریافت دستور از مراجع قضایی انجام شد.

لشگری با اشاره به اینکه فاضلاب خروجی از واحدهای آبکاری، حاوی فلزات سنگین و عناصر سمی است، گفت: رها سازی فاضلاب در محیط موجب آلودگی آب های زیرزمینی می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با تاکید بر اینکه این قبیل اقدامات تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شود، گفت: کارگاه ها و صنایعی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می کنند مورد پیگیری حقوقی قرار خواند گرفت.