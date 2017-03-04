جمعیت افراد زیرپوشش کمیته امداد ایلام به ۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید روز شنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام اظهار داشت: هم اکنون حدود ۲۲ هزار خانوار در این استان زیر پوشش خدمات کمیته امداد هستند درحالیکه این مقدار در سال ۸۷ بیش از ۳۱ هزار خانوار بود.

وی افزود: با اجرای طرح های توانمندسازی سالانه شاهد کاهش افراد زیرپوشش هستیم که امیدواریم این درصد در سالیان آینده کاهش بیشتری پیدا کرده و شاهد خودکفایی خانوارهای بیشتری باشیم.

استاندار ایلام گفت: رسیدگی به مشکلات نیازمندان مورد سفارش ائمه معصومین بوده و امروزه حتی در جوامع پیشرفته غربی نیاز نهادهایی برای حمایت از این افراد شکل گرفته است.

مروارید اضافه کرد: از نخستین نهادهایی که با شکل گیری انقلاب در بهمن ۵۷ تاسیس شد، کمیته امداد امام خمینی (ره) بود که در طول ۳۸ سال گذشته نیز منشا خدملات بسیاری به نیازمندان جامعه بوده است.

وی ادامه داد: حمایت تحصیلی و مسکن از مهم ترین خدمت کمیته امداد از مددجویان است که باعث می شود بخش زیادی از دغدغه این افراد کاهش یابد.

استاندار ایلام تاکید کرد: بخشی از این افراد توانایی کار و فعالیت ندارند که باید حمایت های ویژه ای از آنان صورت گیرد.

وی با تمجید از تلاش های مسئولان این نهاد در دوره مسئولیتی جدید برای کاهش دغدغه مسکن مددجویان گفت: کار کردن در این نهاد مقدس با توجه به اینکه مخاطبان این مجموعه افراد نیازمند و محروم جامعه هستند، بسیار ارزشمند است و از اجر و ثواب اخروی بسیاری برخوردار است.