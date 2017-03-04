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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

پنجمین دورۀ آموزشی عهد برگزار می شود

پنجمین دورۀ آموزشی عهد برگزار می شود

دورۀ آموزشی «عهد» از پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه در قالب چهار نیمسال و در روزهای پنجشنبه هر هفته برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دورۀ آموزشی «عهد» در قالب چهار نیمسال و در روزهای پنجشنبه هر هفته برگزار خواهد شد. دانش‌پژوهان هر هفته علاوه بر شرکت در کلاس‌ها، بسته‌های مطالعاتی مرتبط را دریافت نموده و همچنین در جلسات مباحثۀ­­ گروهی به همراه یک استاد راهنما شرکت خواهند کرد. زمان آغاز این دوره پنجشنبه ۱۹ اسفندماه است.

عهد مقدمه‌ای برای کار علمی است. هر پرسش علمی از انسان و وضع او آغاز می‌کند و عهد تجربۀ پرسش از انسان ایرانی است. سیاست و جامعه ایران را باید در افق علم به پرسش کشید و علم را در نسبت با زندگی و سیاست زنده نگه داشت. این یک تاکتیک سیاسی برای زنده نگه داشتن علم نیست؛ بلکه توجه به اساس علم است. علم از اساس در نسبت است و به جهت عملی یا سیاسی خود زنده است. عهد تلاشی در حاشیه حوزه و دانشگاه است تا با چنین درکی از علم و سیاست، دانشجویان را مهیای کار علم کند.

دانشجویان در دورۀ آموزشیِ عهد درست خواندن و درست نوشتن را تمرین می‌کنند و با مسائل اساسی تاریخ تفکر و سنت‌های فکری مواجه می‌شوند. این دوره شامل چهار نیم‌سال تحصیلی است که نیمسال اول و دوم به نحو متمایزی ساحت سیاسی و علمی جهان جدید را مورد توجه قرار داده است. نیم‌سال سوم بر جهان شعر و اسطوره و تمایز میان جهان فلسفه با جهان شعر و اسطوره به عنوان دو جهان انسانی متمرکز است. نیم‌سال چهارم به شکل تخصصی‌تر دانشجو را مهیای تحصیل فلسفه می‌کند. همچنین تحقیق بر محور یک مسئلۀ علمی در قالب ارائۀ یک مقاله پژوهشی، پایان‌بخش دورۀ عمومی عهد خواهد بود.

دربارۀ دورۀ جدید

این دوره شامل ۴ ترم تحصیلی است که هر ترم حدود ۱۲ الی ۱۴ هفته به طول می‌انجامد. کلاس‌ها ۵شنبه‌های هر هفته از صبح تا بعدازظهر برگزار می‌شود.

دانشجو با ثبت نام در دوره متعهد به انجام تکالیف آموزشی و پژوهشیِ خود در طول دوره می‌شود. بیش از ۳ جلسه غیبت در طول هر ترم به منزلۀ انصراف از حضور در ادامه دوره خواهد بود. نمره پایان دوره هر درس، اولاً براساس فعالیت تحقیقی و حضور فعالانه در طول دوره و ثانیا امتحان کتبی تعیین خواهد شد. هم‌چنین هزینۀ شرکت در هر نیم‌سال تحصیلی ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

علاوه بر این، در پایان دوره، دانشجویان موفق و برگزیده بورس پژوهشی مؤسسه اشراق را دریافت خواهد کرد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، می‌توانند تا ۱۹ اسفندماه به «پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسۀ آموزشی عهد» به نشانی ahdac.ir مراجعه کرده و یا با شماره ۰۹۳۰۳۴۱۲۸۱۸ تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 3923032
سارا فرجی

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