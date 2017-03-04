توانمندسازی اقتصادی وفرهنگی خانواده رویکرد محوری کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موصلی ظهر امروز شنبه در نشست خبری اظهار کرد: ۱۴ اسفند سال ۵۷ یعنی ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب به دستور امام راحل کمیته امداد تشکیل شد. بعد از کمیته انقلاب به واسطه اهتمام و نگاه عمیق امام به مسائل نیازمند دستور تشکیل این نهاد ابلاغ شد.

وی افزود: حسب هدایت های مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان بر چند محور ما نیز حول همین محورها فعالیت می کنیم. البته رویکرد محوری و برنامه اصلی این نهاد در راستای خدمت رسانی بر توانمندسازی خانواده ها است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان تصریح کرد: هم توانمندسازی اقتصادی با محوریت اشتغال و کسب و کارهای خرد متناسب با ظرفیت های منطقه و مزیت های مشاغل و هم توانمندسازی فکری و فرهنگی ـ اجتماعی که پیش نیاز اقتصادی است را انجام می دهیم.

موصلی بیان کرد: در مجموعه کمیته امداد استان خوزستان افتخار خدمت رسانی به حدود ۱۰۰ هزار خانوار را داریم که پنج درصد جمعیت استان نیازمند دریافت خدمات کمیته امداد هستند. ۶۰ درصد این آمار ۱۰۰ هزار خانواری مددجوی زن هستند.

وی با اشاره به پیش بینی افزایش میزان پرداختی به خانواده مددجویان در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: ۸۴ هزار خانوار کمک معیشتی دریافت می کنند و نزدیک به ۱۶ هزار خانوار صرفا از برخی خدمات کمیته امداد بهره مند هستند.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان گفت: بحث اصلی ما اشتغال و کارآفرینی است، گفت: اعتباری که از نهاد بانکی در سال جاری به کمیته امداد خوزستان اختصاص پیدا کرده بود ۵۸ میلیارد تومان بود که ۵۰ میلیارد تومان آن تاکنون به استان تخصیص پیدا کرده و ۴۵ میلیارد از آن هم جذب شده و در مسیر اشتغال های خرد به مصرف رسیده است.

موصلی ادامه داد: در میزان جذب اعتبارات بانکی برای راه اندازی مشاغل خرد ۳۵ درصد افزایش داشته ایم. بیش از هفت هزار دانشجو و نزدیک به ۳۰ هزار دانش آموز از خدمات این نهاد در خوزستان بهره مند می شوند.

وی یادآور شد: با همکاری سازمان ها اردوهای مختلفی را برای مددجویان برگزار و بیش از هشت هزار نفر در ۱۱ ماهه سال جاری از این اردوها بهره مند شدند. همچنین ۸۵ هزار نفر از جامعه هدف (۴۰ درصد) در آموزش های خانواده حضور پیدا کردند.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان خبر داد: بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر با حمایت های ازدواجی این نهاد در خوزستان تشکیل زندگی دادند. یک هزار و ۳۰ واحد مسکونی را در سال جدید شروع به کار کردیم و نزدیک به ۴۵۰ واحد مسکونی را در قالب مسکن مهر تکمیل و به مددجویان اختصاص دادیم.

موصلی تصریح کرد: بحث بهره گیری بیشتر از ظرفیت های بالای مردم و شرکت های استان یکی دیگر از برنامه های انجام شده در نهاد کمیته امداد خوزستان است.

وی اضافه کرد: در ۱۱ ماه سال جاری اگر گزارشی در ارتباط با نقش مردم نیکوکار صحبت کنم سال گذشته ۱۱ و نیم میلیارد تومان صدقات دریافت کردیم که به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ در سال جاری افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان بیان کرد: بیشترین میزان رشد منابع مردمی به عنایت نیکوکاران در بحث اکرام ایتام اختصاص دارد که امسال نسبت به سال گذشته ۱۴۹ درصد رشد داشتیم. هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون در سال گذشته به بیش از ۲۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده که به حساب خود ایتام واریز می شود.

موصلی عنوان کرد: در بخش زکات نیز رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال گذشته داشتیم و در مجموع کل درآمدهای نیکوکاران در سرفصل ها و بخش های مختلف از ۵۹ میلیارد تومان به ۶۹ میلیارد تومان در سال جاری افزایش داشته است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان ادامه داد: بیش از ۴۰ تفاهمنامه با دستگاه های مختلف در راستای پیشبرد اهداف مختلف تنظیم کردیم که حتی گروه های جهادی و هلال احمر نیز جزو آنها هستند.

موصلی با اشاره به اینکه چهار هزار و ۷۶۰ فرصت شغلی ایجاد شده گفت: در سوم خرداد سال جاری حدود چهار هزار و ۳۰۰ خانواده به مرحله خوداتکایی اقتصادی رسیدند و از لحاظ کمک اقتصادی معیشتی از چرخه دریافت خدمات مادی کمیته امداد خارج و فقط کمک های معنوی دریافت می کنند.

وی خبر داد: سه هزار و ۴۸۰ خانوار در شرایطی هستند که می توانند خودکفا شوند ولی هنوز خدماتی را دریافت می کنند که در آینده ای نزدیک جشن خودکفایی آنها را برگزار می کنیم.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان در ارتباط با کمک شرکت های بزرگ خوزستان گفت: بر این امر اعتقاد داریم که شرکت ها در کنار رسالت های بسیار خوب خود و نقشی که در توسعه متوازن و ارتقای شاخص های اقتصادی دارند یک مسئولیت اجتماعی هم برای کمک به محیط پیرامون خود دارند.

موصلی با بیان اینکه از طریق نمایندگان مجلس و وزارتخانه ها تلاشی داشتیم که از ظرفیت های شرکت های متمول استفاده کنیم، گفت: سال گذشته مجموعه کمک های پتروشیمی ماهشهر و بندرامام حدود ۱۰۰ میلیون تومان بوده که امسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک داشته و ۱۷ برابر شده است.

وی افزود: شرکت نفت تاکنون ۴۷۰ میلیون تومان کمک داشته ولی تخصیص ۶ میلیارد تومان از وزیر نفت در سفر آخر وزیر طی برگزاری جلسه ای مشترک مصوب شده است.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان با اشاره به ایجاد مراکز نیکوکاری با محوریت مساجد محله به عنوان یکی از محوریت های اصلی کمیته امداد، بیان کرد: در خوزستان ۳۱ مرکز نیکوکاری احداث شده است که خدا را شکر در قیاس با استان های دیگر در ارزیابی بالاترین امتیاز را کسب کردند. بیش از هشت میلیارد تومان این مراکز طی ۱۱ ماه سال جاری داشتند و عنایت مردم به این مراکز به حساب کمیته امداد نمی آید و مستقیم به حساب نیازمندان واریز می شود.

موصلی خبر داد: بیش از ۳۰ هزار نفر حامی ایتام در خوزستان داریم و تعداد ایتام بدون حامی زیر ۲۰۰ نفر هستند.