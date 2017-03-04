مهم ترین دستاورد مذاکرات ژنو، توافق درباره جدول کاری بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «بشار الجعفری» رئیس هیأت سوریه در مذاکرات ژنو ۴ از ایجاد تغییراتی در پیشنهاد نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خبر داد.

در همین راستا، بشار الجعفری تصریح کرد: در پیشنهاد ۱۲ بندی که از سوی «استفان دی میستورا» (نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه) ارائه شد، تغییراتی ایجاد کردیم. مهمترین دستاورد این دور از مذاکرات، توافق درباره جدول کاری گفتگوها درباره سوریه بود ولی هیأت ریاض با این جدول کاری موافقت نکرد. هرگز اجازه نخواهیم داد آشوبی ایجاد شود و یا اینکه خلأ قانون اساسی ایجاد شود.

وی در ادامه افزود: مبارزه با تروریسم نیز به عنوان بخشی از جدول کاری گنجانده شد. هر کسی که بند مبارزه با تروریسم را نپذیرد، یا خود تروریست است و یا اینکه از یکی از حامیان تروریسم پیروی می کند. دی میستورا با تصمیم بین المللی مبنی بر عدم تجمیع معارضان مختلف در هیأتی واحد مخالفت کرد.

پیش از این استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه سند ۱۲ بندی را که شامل دیدگاه وی برای حل سیاسی بحران سوریه می شود، تقدیم دو هیأت دولت سوریه و معارضان کرد.

جزئیات طرح ۱۲ بندی سازمان ملل عبارت است از:

۱- احترام به حاکمیت سوریه، استقلال و سلامت منطقه‌ای آن و حفظ تمامیت ارضی و وحدت بین طیف‌های جامعه

۲- حمایت از حاکمیت ملی سوریه و عدم دخالت در امور داخلی آن، ایفای نقش کامل در جامعه بین الملل بر اساس منشور سازمان ملل، از دست ندادن هیچ بخشی از اراضی سوریه در مقابل امتیازدهی و پایبندی مردم سوریه به باز پس گیری جولان اشغالی از راه‌ قانونی

۳- ملت سوریه به تنهایی باید آینده کشورشان را از راههای دموکراتیک و صندوق رأی رقم بزنند و از حق انحصاری برای انتخاب نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بدون هر گونه فشار یا دخالت خارجی برخوردار باشند

۴- سوریه دولت دموکراتیک و غیر فرقه ای با رعایت حفظ حقوق شهروندی و تکثر گرایی سیاسی باشد. حاکمیت قانون، جدایی بین قوه ها، استقلال قوه قضائیه، حمایت از وحدت ملی، به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی جامعه سوریه، حمایت از آزادی های عمومی، اتخاذ تدابیر سازنده برای مبارزه با فساد و رشوه و سوء مدیریت

۵- دولت به وحدت ملی، نهادهای محلی دولتی و خود مختار و اختیارات داده شده به آنها در مناطق و استان های مختلف پایبند باشد

۶- استمرار کار دولت و نهادهای محلی آن، بهبود عملکرد آنها همراه با اجرای اصلاحات بر حسب ضرورت، پایبندی به خدمات عمومی به صورت مساوی بین زن و مرد در همه مناطق بین همه طیف های سوریه

۷- حمایت از نیروهای مسلح قوی و یکپارچه که منحصرا از مرزهای ملی کشور و تهدیدات خارجی بر اساس قانون اساسی دفاع می کند

۸- رد مطلق هرگونه تروریسم

۹- احترام به حقوق بشر، آزادی ها و ایجاد ساز و کار قوی برای حمایت از آن به ویژه در زمان های بحران، عدم تبعیض و رعایت مساوات در حقوق و فرصت‌ها برای همگان بدون تبعیض و و قائل شدن تفاوت فرهنگی و زبانی و جنسی و هویتی. زن باید از حقوق کامل سیاسی بر اساس اصل مساوات برخوردار باشد و به صورت سازنده در نهادهای دولتی و تصمیم گیرنده شرکت و حداقل در مجموع نقش ۳۰ درصدی داشته باشد

۱۰- دفاع از هویت ملی سوریه و تاریخ کشور و میراث فرهنگی ملی بر اساس تنوع آن و همچنین سازش میان همه طیف های جامعه با هر دین و مذهبی

۱۱- حمایت از ضعفاء و فقراء و تضمین سلامت آوارگان و پناهندگان و حق بازگشت آنها به سرزمینشان

۱۲- حفظ و حمایت از میراث ملی و زیست محیطی برای نسل های آینده