مرحوم طبسی خدمتگزاری بی ادعا بود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محسن کازرونی در مراسم سالگرد تولیت فقید آستان قدس رضوی مرحوم آیت الله طبسی که در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار کرد: فقها و عالمان دینی تنها کسانی هستند که می توانند جریان عمق گرایی را جاری سازند و به دنبال آن مردم را از ضلالت و گمراهی نجات داده و دست آن ها را بگیرند.

وی افزود: در عصر حاضر تنها یک عالم دینی و یک فقیه می تواند پاسخ شبهاتی که در فضای مجازی و فضای حقیقی جامعه منتشر می شود را بدهد، از این رو جایگاه فقیه همانند جایگاه انبیا می باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن گرامی داشتن یاد و خاطره مرحوم آیت الله واعظ طبسی ادامه داد: آن چیزی که در طول دوره تولیت ایشان در آستان مقدس رضوی راهگشای اکثر مشکلات فهم، درایت، فقه و فقاهت مرحوم آیت الله واعظ طبسی بود که این موارد نیز بر همگان مسجل و مشخص بود.

وی با اشاره به واگذاری این مسئولیت به ایشان توسط امام خمینی (ره) ادامه داد: حضرت امام (ره) ایشان را چون نوری که به جایگاه تاریک شاهنشاهی روشنی بخشید و امانتداری که در جایگاهی که بسیار خیانتها انجام شد از موقوفات حضرت رضا (ع) پاسداری خواهند کرد معرفی فرمودند.

حجت الاسلام کازرونی با تاکید بر اینکه آستان مقدس امام هشتم (ع) در طول تاریخ ۱۲۰۰ ساله خود خدمتگزاری مانند آیت الله طبسی ندید که بی ادعا و مخلصانه به زائران حضرت رضا(ع) خدمت کند، تصریح کرد: در مقطعی عده ای می خواستند فضای مسمومی علیه ایشان ایجاد کرده و ساده زیستی ایشان را زیر سوال ببرند اما رهبری معظم فرمودند که ما وقتی به خانه آیت الله طبسی می رفتیم روی همان مبلی می نشستیم که قبل از انقلاب روی آن می نشستیم و مهر خاموشی بر این سخنان زدند.

وی با اشاره به فعالیت های انقلابی آیت الله طبسی، عنوان کرد: بدون شک مشهد مقدس با تلاش بزرگانی از جمله آیت الله واعظ طبسی توانست منشا تحولات بزرگ در تاریخ ایران اسلامی باشد و این فعالیت ها بعد از انقلاب نیز در قالب حفاظت از موقوفات و خدمتگزاری شایسته به زائران صورت پذیرفت.

وی با اشاره به انتخاب شایسته رهبر معظم انقلاب برای تولیت جدید آستان قدس رضوی، گفت: پس از انتخاب آیت الله سید ابراهیم رئیسی هیچ تغییری دررفتار و اخلاق ایشان مشاهده نکردم و با همان سعه صدر و آرامش و تواضعی که در مسئولیتهای گذشته خود داشتند، مدیریت آستان را پیش برده اند.